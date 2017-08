(Wesley So-Magnus Carlsen 0-1) Magnus Carlsen (26) er ekspert på å slå tilbake etter tap. Søndag kveld gjorde han det igjen.

Natt til søndag gikk verdensmesteren på tap mot Maxime Vachier-Lagrave etter å ha tabbet seg ut og mistet et solid overtak.

Det var viktig å slå kjapt tilbake, og mot verdenstreer So klarte Carlsen – med svarte brikker – å vinne etter snaut tre timers spill.

– Ett poeng på disse to partiene er det jeg fortjente, sa Magnus Carlsen på arrangørens sending.

Den filippinsk-fødte amerikaneren gjorde en feil som verdensmesteren utnyttet, og So ga opp etter bare 29 trekk.

Til tross for tapet mot Vachier-Lagrave er Carlsen bra med når fem av ni runder er spilt. Han har 3 poeng, mens franskmannen leder med 3,5.

– Jeg er ikke spesielt stolt over det jeg gjorde tidlig i partiet. Jeg tenkte at jeg bare skulle spille noe og se hvordan det gikk. Stillingen min var ikke bra, sa Carlsen på arrangørens sending.

Ifølge nettsiden mattogpatt.no har Carlsen slått tilbake etter ti av 16 tap siden januar 2015.

Søndagens partier: Wesley So-Magnus Carlsen 0-1. Viswanathan Anand-Fabiano Caruana 1-0. Maxime Vachier-Lagrave-Levon Aronian 1/2-1/2. Sergej Karjakin-Jan Nepomnjasjtsji. Hikaru Nakamura-Peter Svidler.

Wesley So overrasket Carlsen med en såkalt skotsk åpning. Her kan du se partiet trekk for trekk (ekstern lenke).

Carlsen hadde en bonde over i et behagelig dronningsluttspill mot So.

Neste motstander er erkefienden Hikaru Nakamura, men det skjer først tirsdag. Mandag er hviledag i Sinquefield Cup.

Carlsen i Sinquefield Cup til nå:

1: Caruana – Carlsen ½-½.

2: Carlsen – Karjakin 1-0.

3: Anand – Carlsen ½-½.

4: Carlsen – Vachier-Lagrave 0-1.

5: So-Carlsen 0-1.