Carlsen slo endelig tilbake i Norway Chess

(Magnus Carlsen – Sergej Karjakin 1-0) For første gang på ti år var Magnus Carlsen (26) på vei til å fullføre en turnering uten å ha vunnet et parti. Men en blemme fra Sergej Karjakin ga seieren til nordmannen og reddet førsteplassen på verdensrankingen.

Tabben skjedde like etter tidskontrollen på 40 trekk. Karjakin hadde tenkt i over 27 minutter før han valgte å flytte løperen tilbake til e6. Det var en kjempetabbe ifølge sjakkcomputerne.

Seiersprosenten for Carlsen skjøt i været og ga 26-åringen soleklare vinnersjanser. Tre trekk senere ga til slutt Karjakin opp.

VG direkte: Hammer fulgte partiet trekk for trekk

– Det er ikke stilkarakterer i sjakk. Men det betyr noe å vinne et parti, sa Carlsen til TV 2, uten å sprudle av glede.

Nordmannen tok seg tid til å signere autografer etter partiet på vei til TV 2s sjakkstudio og lurte frem et lite smil til de fremmøtte.

– Kan ikke huske sist

«Noe» avslørte at Carlsen ikke hadde tenkt spesielt mye over at han sto i fare for å miste førsteplassen på rankingen. I tillegg sto han i fare for å gå en hel turnering uten seier. Det ville i så fall vært første gang siden 2007.

– Nei, jeg kan ikke huske sist faktisk, sa han til TV 2.

Carlsen kunne blitt dyttet ned til annenplass på rankinglisten med tap mot Karjakin og seier til Vladimir Kramnik. Men det stikk motsatte skjedde.

Carlsen vant mot Karjakin, mens Kramnik tapte mot franske Maxim Vachier-Lagrave.

– Det er supert det. Det har vært lenge siden det (verdensrankingen red.anm.) har vært et tema. Sist gang var vel når (Fabiano) Caruana hadde veldig mye poeng i 2014. Det er bra, men jeg må fokusere på meg selv, sa Carlsen.

Nå har han befestet posisjonen på ny som nummer én i verden, ettersom hverken Kramnik eller Wesley So har mulighet til å ta han igjen denne turneringen.

Uvanlig lang tenkepause

Jon Ludvig Hammer fulgte partiet direkte for VG og beskriver Karjakins 41. trekk som en tabbe.

– Han prøvde å hindre et trekk fra Magnus, men tillot et annet som var mye bedre, sier sjakkekspert Jon Ludvig Hammer som fulgte partiet for VG.

– Det er uvanlig å tenke så lenge før du gjør et trekk som taper direkte, legger han til.

PSSST! I morgen møter Carlsen VM-motstanderen fra 2013 og 2014 i indiske Viswanathan Anand til den niende og siste runden av Norway Chess.