Wall Street Journal, New York Times og Al-Jazeera er blant dem som de siste dagene har fått nei til intervju med Magnus Carlsen (25).

Mens andre norske sportsstjerner bare kan drømme om å bli intervjuet av de to amerikanske prestisjeavisene og den gigantiske arabiske TV-kanalen, velger altså sjakk-verdensmesteren å si nei.

– Nå vil han konsentrere seg om VM-matchen. Han går inn i «boblen», sier manager Espen Agdestein.

Det er han som sorterer alle forespørslene som Carlsen får og siler ut hvem som skal få muligheten til å møte ham.

Men nå er det full stopp. Drøyt én måned gjenstår til kampen Sergej Karjakin, og Carlsen har bestemt seg for at alle tanker nå skal rettes mot New York. Der satser han på å forsvare VM-tittelen, som han har hatt siden november 2013.

– Det er selvfølgelig tungt å måtte si nei til Wall Street Journal, New York Times og Al-Jazeera, men nå er det sportslige viktigst. Da velger vi slik, sier Agdestein.

Et team av trenere, eller såkalte «sekundanter» er allerede klart rundt Carlsen, men Agdestein vil ikke ut med hvem det er.

– Vi holder foreløpig kortene tett til brystet, sier han.

Det eneste som er klart, er at det – som ventet – er danske Peter Heine Nielsen som blir «sjefstrener», den som holder den daglige kontakten med Carlsen. De andre kommer trolig til å sitte et annet sted i verden og jobbe for Carlsen.

Norske Jon Ludvig Hammer har vært en del av teamet for Carlsen i begge VM-kampene tidligere, mot Viswanathan Anand i 2013 og 2014, men han er denne gang ikke med – og skal i stedet være ekspert for VGTV.

VG antar at franske Laurent Fressinet er en av sekundantene til verdensmesteren. Det er neppe noen russere, etter som Russland forventer at deres spillere støtter Karjakin. Carlsen har tidligere hatt hjelp av karer som engelske Michael Adams og kinesiske Ding Liren – men det er ukjent om disse er med nå.

Espen Agdestein forteller at Carlsen forsvinner på treningsleir i midten av oktober og så kommer inn til New York rett før matchen starter.

– Det blir mye styr i New York, så vi kommer til å vente så lenge som mulig med å dra dit.

Når det gjelder Sergej Karjakin, er – etter det VG forstår – minst fire sekundanter klare: Jurij Dokhojan, Vladimir Potkin, Aleksander Motylev og ikke minst aserbajdsjaneren Shakhriyar Mamedyarov.