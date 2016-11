Magnus Carlsen (25) velger å «rømme» New York på fridagene i sjakk-VM. Kanskje vil han også koble av med en NBA-kamp eller Mats Zuccarello i NHL.

Verdensmesteren har funnet seg et «fristed» utenfor New York. Dit kommer han til å dra når han føler behov for å komme seg vekk. Han gjorde det samme i Chennai (4,3 mill. innbyggere) i 2013 som han nå gjør i New York (8,4 mill. innbyggere).

– Manhattan er masse folk, masse lys og masse lyder. Vi har funnet et helt annerledes sted han kan være på fridagene, sier manager Espen Agdestein til VG.

VM-matchen mellom verdensmesteren og utfordrer Sergej Karjakin (26) starter 11. november.

Slik er sjakk-VM: 11. november: parti 1. 12. november: parti 2. 14. november: parti 3. 15. november: parti 4. 17. november: parti 5. 18. november: parti 6. 20. november: parti 7. 21. november: parti 8. 23. november: parti 9. 24. november: parti 10. 26. november: parti 11. 28. november: parti 12. **Avgjørelsen om farge skjer under åpningsseremonien 10. november. **Den som først når 6,5 poeng, har vunnet.

Carlsen og Karjakin spiller to partier og har så én fridag. Hvis nordmannen drar fra sitt hotell Ritz Carlton på kvelden etter partiet, så rekker han altså å tilbringe to netter på sitt hemmelige «fristed».

– Vi får vurdere dette fra gang til gang, men Magnus har selv vært der og inspisert. Der har han også muligheter til å drive med sport, forteller Agdestein.

Både i forbindelse med den første Anand-kampen i Chennai og den andre i Sotsji trente Magnus Carlsen på alle fridagene. Verdensmesteren sier at det er viktig for å ha nok energi til å spille opptil 12 VM-partier.

– I Chennai benyttet han seg vel av den muligheten tre ganger, så vidt jeg husker, sier Espen Agdestein.

I India kunne Carlsen rømme til bølgeskvulp, palmer og luksus på fasjonable og vakre Hotel Fisherman's Cove. Det var måten for å slippe «brakkesyken» i 9. etasje på hotell Hyatt Regency i Chennai. Det var et flott hotell, men det var få muligheter til å bevege seg utenfor hotellområdet. I New York blir det ganske annerledes, men Team Carlsen har likevel funnet ut at de trenger et «fristed» også i årets VM-oppgjør.

Espen Agdestein forteller at Carlsen også denne gang har med seg kokken fra de to første VM-matchene, Magnus Forssell.

– Selv om maten i New York er veldig bra, er det greit å ha en mann som kjenner Magnus’ preferanser og som kan gjøre seg kjent med restauranter og menyer – slik at alt glir så enkelt og greit som mulig. Under en VM-match handler mye om at Magnus skal få hente energi, sier manageren.

Carlsen har med seg nøyaktig de samme personene som han hadde i Sotsji-oppgjøret mot Anand. Det vil si manager Agdestein, trener Peter Heine Nielsen, pappa Henrik Carlsen, lege Brede Kvisvik og altså kokken Forssell.

– Blir det NBA-kamper på Magnus under kampen? Og kanskje også NHL?

– Det er noe vi må ta fra dag til dag, men det er slett ikke umulig at han kobler av med å se en match eller to, sier Espen Agdestein.

Mats Zuccarellos New York Rangers har sin hjemmearena i Madison Square Garden.