NEW YORK (VG) Sjakk-miljøet snakker om at Magnus Carlsens VM-motstander Sergej Karjakin virker nervøs. Kona avviser det.

– Sergej har nervene under kontroll, sier Galija Karjakina når VG treffer henne utenfor spillestedet rett ved Brooklyn Bridge. Fredag kveld norsk tid starter kampen om VM-tittelen.

– Selvfølgelig tror jeg på seier. Det gjør jeg alltid, sier VM-utfordrerens kone.

De giftet seg 17. mai 2014, naturlig nok uten tanke på at det er en spesiell dato i norsk bevissthet.

– Han har forberedt seg godt, bedre enn noen gang.

– Du har en god følelse?

– Ja, jeg har nok det!

Galija Karjakina titter på mens mannen blir intervjuet av amerikanske CBS.

– Ser han ikke bra ut, utbryter hun.

– Hvordan forbereder han seg de siste timene før partiene?

– Det er hemmelig, selv for meg!

Hun forteller at mannen har vært omtrent tre uker i Florida, for å forberede seg både fysisk og sjakkmessig til VM-duellen. For noen dager siden kom hun til USA for å støtte ham.

– Vi har hatt noen rolige dager sammen, takket være at min mor Svetlana har passet vår lille Aleksej. Vi har kost oss i Miami.

Til daglig bor familien utenfor Moskva. Sergej Karjakin er født på Krim, men byttet fra ukrainsk til russisk statsborgerskap allerede i 2009.

Han har aldri lagt skjul på sin støtte til den russiske annekteringen av halvøya i Svartehavet.

– Jeg kommer ikke til å bli under selve mesterskapet. Jeg drar hjem til sønnen vår, sier Karjakina, som forlater New York fredag morgen amerikansk tid.

– Men kanskje du kommer tilbake om han skulle ligge an til å vinne?

– Hvem vet, kanskje kommer jeg tilbake, sier hun.

På torsdagens pressekonferanse ble spillerne spurt hvem som var deres sekundanter. Verdensmesteren ville ikke røpe andre enn sin faste hjelper Peter Heine Nielsen, mens Sergej Karjakin fortalte at de russiske stormesterne Vladimir Potkin og Aleksander Motylev er med ham til New York. Og at han ellers har flere hjelpere andre steder.

Det hevdes at Jan Nepomnjasjtsji også er en av Karjakins hjelpere. Han jobbet med Magnus Carlsen tidligere og er en god venn av nordmannen. På spørsmål om han hadde problemer med det, svarte Carlsen:

– Jeg vet ikke om han er med, men han er min venn og jeg har ikke noe mot at han er med der.

