NEW YORK/OSLO (VG) Venner og familie i Norge må vente med å feire Magnus Carlsens (26) VM-triumf. Verdensmesteren skal nemlig først ta seg en velfortjent ferie – på hemmelig sted.

– Jeg vil ikke si hvor jeg skal, men jeg skal i hvert fall rekke hurtigsjakk-VM i Qatar, forteller verdensmesteren smilende når VG spør dagen derpå.

Til Qatar kommer også resten av familien – for å feire jul og nyttår. Hurtig- og lynsjakk-VM starter 1. juledag.

– Kommer du hjemom Norge før hurtigsjakk-VM?

– Det tror jeg faktisk ikke.

Carlsen trengte bare remis i siste hurtigsjakkparti mot Sergej Karjakin for å beholde VM-tittelen, men nordmannen tok en seier med hvite brikker – etter et imponerende dronningtrekk mot slutten.

Seieren og Carlsens 26-årsdag ble feiret sammen Team Carlsen og en Hollywood-stjerne i New York natt til torsdag.

Hjemme i Norge har flere av 26-åringens venner og familiemedlemmer fulgt VM-matchen tett, men en feiring med hovedpersonen må de vente med.

Carlsen reiser nemlig rett på ferie.

– Vi vet faktisk ikke helt når Magnus kommer hjem. Det ser ut til at vi må vente med feiringen til ut på nyåret, sier Askild Bryn, en av Carlsens nære venner, til VG.

Heller ikke storesøster Ellen Carlsen (27) vet når hun får feire VM-triumfen sammen med lillebror.

– Det er litt kjedelig ikke å få feiret dette ordentlig, men sånn er det. Kanskje får vi mer å feire etter nyttår! ler hun.

Men hvor 26-åringen skal på ferie, er ukjent for både storesøsteren og kompisen.



– Jeg vet faktisk ikke hvor han skal, sier Ellen.

Skal forsvare ny VM-tittel i romjulen



Det blir uansett ingen lang ferie 26-åringen får etter VM-matchen i New York.

25. til 31. desember skal Carlsen igjen i aksjon for å forsvare en VM-tittel når VM i lyn- og hurtigsjakk går av stabelen i Doha i Qatar.

– Han får ikke så mye tid før han må tilbake inn i boblen sin, sier storesøster Ellen.

Hun tror nok VM-tittelen i klassisk sjakk smaker godt for broren, men at han nok gleder seg enda mer til dette mesterskapet.

– Magnus synes nok det er morsommere å spille lyn- og hurtigsjakk. Du så det på ham i omspillet i New York også. Han rett og slett koste seg ved brettet, sier søsteren.

– Henger det høyere for ham å forsvare tittelen der enn i klassisk sjakk?

– Nei, det tror jeg ikke, men han synes nok det er morsommere å spille, sier hun.

Stolt storesøster



Familie og venner av verdensmesteren har fulgt VM-matchen tett fra Norge. Storesøster Ellen satt i VGTV-studio da lillebroren forsvarte VM-tittelen for andre gang.

– Jeg er jo utrolig stolt over Magnus nå. Jeg er bare så utrolig lettet over at han klarte det. Han var storfavoritt i alles øyne, men jeg vet at det største presset, er det han legger på seg selv, sier storesøster Ellen.

– Han vil alltid vinne hvert eneste parti. Han er så målbevisst, men han fikk det virkelig tøft i denne matchen. Derfor er jeg så utrolig lettet over at han klarte det til slutt.

Carlsen-kompis Bryn var sikker på at 26-åringen skulle ta det hele hjem da det tolvte partiet i klassisk sjakk endte med remis.

– Jeg hadde troen på at han skulle vinne hele veien, men det var virkelig da jeg skjønte at han hadde en god plan. Han må ha vært så sikker på at sjansen for å vinne VM var størst ved omspill, sier Bryn.