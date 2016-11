Carlsen-publikum klaget – arrangøren tok grep

NEW YORK (VG) Sjakk-publikummet i New York har klaget over lange køer og at de ikke får se spillerne.

Foran mandagens tredje parti så arrangørselskapet Agon seg nødt til å ta grep.

– Tilskuerne ble overrasket – og mange var sinte – over hvor lite de virkelig så av de to stormesterne, skrev den amerikanske avisen Star Tribune søndag.

Utenfor rommet der tilskuerne kan se gjennom en glassvegg og inn i selve spillerommet, var det enorme køer lørdag.

– Nå innfører vi spesielle tidsvinduer der tilskuerne kan gå inn i rommet der de ser spillerne. Dette vil redusere ventetiden betydelig, sier Andrew Murray-Watson, kommunikasjonssjef for VM-matchen, til VG.

Når de ikke er inne i dette rommet, som er helt mørkt, for at spillerne ikke skal bli forstyrret, kan folk sitte ute i et område med TV-skjermer som viser trekkene og har kommentarer, blant annet fra de norske Agon-medarbeiderne Kaja Snare og Knut Skeie Solberg.

– Vi har tatt grep for å forbedre lyden av overføringen til tilskuerne slik at de bedre skal kunne høre hva som skjer og se på én av våre 22 TV-skjermer på arenaen, sier Murray-Watson.

– Det ble spesielt lørdag, fordi vi hadde solgt ut billettene og fordi det var mange med gratisbillett som kom den dagen. Mandag forventer vi ikke mer enn 100 tilskuere, så dermed skulle det ikke bli noe problem.

Arrangøren har også redusert antall fotografer som får lov til å komme inn i spillerommet betraktelig. Mange tilskuere ergret seg over at fotografene var en «vegg» foran dem i forbindelse med første trekk både fredag og lørdag.

En vanlig publikumsbillett koster godt over 600 kroner. Det skal ha vært opp mot 700 mennesker til stede under lørdagens andre parti i kampen om VM-tittelen.

– Dette er det dårligst organiserte arrangement jeg har vært på i mitt liv, sa Carl Fisher fra Brooklyn til Star Tribune.

Han sto i kø i mer enn en time lørdag for å komme inn i rommet der det er mulig å følge Carlsen-Karjakin gjennom en glassvegg.

– Jeg er 82 år gammel, og det er ikke noe sted å sitte. Jeg burde få tilbake pengene, sa Fisher.

