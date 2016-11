NEW YORK (VG) (Sergej Karjakin-Magnus Carlsen 1/2-1/2, totalt 2-2) Magnus Carlsen (25) presset hardt – men måtte nok en gang nøye seg med en skuffende remis.

To dager på rad har Sergej Karjakin (26) vært i ekstremt hardt vær. Mandag reddet han seg med svarte brikker, tirsdag med hvitt. Nok en gang varte partiet langt over seks timer.

– Hvor lenge trodde du på seier?



– Jeg skjønte at han hadde en festning, men det hadde ikke falt meg inn at det var en festning slik at jeg ikke kom rundt med kongen. Det var sløvt av meg egentlig, uttalte Carlsen til VGTV etter partiet.

Han avslørte også at han ikke fulgte sin åpningsplan helt ut.



– I dag glemte jeg hva jeg skulle gjøre i åpningen ganske fort. Men det ordnet seg. Jeg skjønte ikke helt hva han gjorde, men jeg klarte ikke bryte han ned. Det er veldig skuffende.

– Skulle helst ha vunnet et parti

Likevel sa hovedpersonen at han følte seg i god form etter nok et monsterparti.



– Jeg følte meg fin i dag, egentlig bedre enn i går. Jeg skulle helst ha vunnet et parti, men utenom det går det greit, avsluttet 26-åringen.

Til den internasjonale sendingen sa Carlsen at han lenge trodde han lå an til seier.

– Jeg trodde jeg skulle vinne, men det gikk ikke til slutt. Jeg må bare fortsette, sa Carlsen til den internasjonale sendingen.

Karjakin, på sin side, innrømte at han gjorde en tabbe tidlig i partiet som gjorde ting vanskelig.

– Problemet mitt var at jeg gjorde en stor feil i åpningen. Jeg gjorde en blunder, sa Karjakin.

– Jeg må slå og slå til han faller

Magnus Carlsen er den eneste sjakkspilleren i verden som har klart å vinne med svarte brikker i VM siden vi igjen fikk en «undisputed champion» i 2006. Han vant to partier med svart i VM-matchen i 2013. Tirsdag lå han godt an til å klare det igjen, men Karjakin forsvarte seg mesterlig.

Dermed har samtlige fire partier til nå i New York endt med remis. Onsdag er det hviledag, mens Carlsen har hvite brikker torsdag.

– Jeg må slå og slå til han faller, sa Magnus Carlsen før VM startet. Det har skjedd de siste to partiene: han har slått og slått, men Karjakin står fortsatt oppreist.

Jon Ludvig Hammer i VGTV-studio var ikke imponert over Sergej Karjakins åpning av partiet tirsdag.

– Han kjører ikke bøndene frem for å skape konflikt. Han ønsker et langt parti hvor han rolig kan manøvrere partiene i havn. Det er feil strategi. Det er ikke sånn man slår Magnus Carlsen.

– Ja, det er overraskende at det russiske teamet ikke kommer opp med noe med mer sting, sa Atle Grønn.

SLO TILBAKE: Magnus Carlsen hadde svarte brikker, men det hindret ham ikke i tirsdagens fjerde parti. Foto: OLE KRISTIAN STRØM, VG

– Tidenes tristeste stilling med hvitt i en VM-match

Etter hvert utviklet partiet seg til at Carlsen utlignet stillingen og hadde etter hvert bedre plasserte brikker.

– Vi er over på at Magnus kan vinne, fastslo Simen Agdestein på VGTV.

Eks-verdensmester Anatolij Karpov sa til Izvestija tidligere denne uken at Karjakin har en tendens til å tilby remis hvis han ikke lykkes fullt ut med åpningen med hvite brikker.

– Tidenes tristeste stilling med hvitt i en VM-match, sa Jon Ludvig Hammer.

– Nå står Magnus atskillig bedre. Hva driver Karjakin med, undret Leontxo Garcia, den kjente spanske sjakkjournalisten, på pressesenteret i New York.

Etter hvert tvang Carlsen fram et dronningbytte.

– Magnus kan vinne, men det er langt fram, konstaterte manager Espen Agdestein etter hvert.

Etter 29 trekk hadde Karjakin bare 17 minutter igjen og følte tidspresset.

Pappa Henrik Carlsen kom etter hvert også til spillelokalet og smilte bredt.

– Jeg tror Magnus er fornøyd med å presse med svart, sa han fornøyd.

Karjakins ansiktsuttrykk ga klar tale om at han var i trøbbel, men samtidig forsvarte russeren seg nok en gang mesterlig.

Fant ikke vinnende varianter



– En stor sjanse for Magnus, fastslo den aserbajdsjanske toppspilleren Teimor Radjabov på twitter.

Carlsen drakk vannflaske etter vannflaske for å holde hjernen klar. I VGTV jobbet Agdestein og Hammer intenst med å finne variantene som kunne føre til seier. Etter fem og en halv times spill var plutselig computernes sjanse for Carlsen-seier oppe i 70 prosent, men falt så rett i bakken igjen.

Både Nigel Short og Hikaru Nakamura fastslo på twitter at det gikk mot remis. De skulle få rett.

Magnus Carlsen forsvarer sin VM-tittel for andre gang. Han ble verdensmester ved å slå Viswanathan Anand i 2013 og forsvarte tittelen mot samme Anand året etter. Det internasjonale sjakkforbundet har nå kommet inn i en syklus med tittelkamper annethvert år.