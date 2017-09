For bare andre gang på ti år skal Magnus Carlsen (26) nå stille opp i en åpen sjakkturnering.

Vanligvis deltar verdensmesteren bare i turneringer der et begrenset antall deltagere er invitert.

– Etter at han ble slått så fort ut av World Cup, var han tent på å spille igjen. Og det er et sterkt felt, sier manager Espen Agdestein om turneringen på Isle of Man.

Carlsen skulle egentlig ha vært opptatt på denne tiden, men allerede i tredje runde røk han ut av World Cup i Tblisi. Det likte han særdeles dårlig. Og vil nå spille seg i form til årsavslutningen London Classic før jul.

– Det var ingen god følelse å ryke ut tidligere enn han hadde håpet. Nå har han lyst til å sette skapet på plass, sier Agdestein.

Også i 2015 spilte Carlsen en åpen sjakkturnering i Qatar. Den gang var det i julen, og han kombinerte med ferie med familien.

Før det må vi helt tilbake til Arctic Chess Challenge i Tromsø i 2007 for å finne sist Magnus Carlsen spilte en «vanlig» sjakkturnering.

Den foregår altså på Isle of Man, og deltagelsen tyder på at det blir topp motstand for Carlsen. Det er det han drar dit for. Blant de påmeldte er Maxime Vachier-Lagrave, Wesley So, Viswanathan Anand, Vladimir Kramnik, Fabiano Caruana og Hikaru Nakamura. For for Vachier-Lagrave og So avhenger det av om de fortsatt er med i World Cup eller ikke, for avslutningen av World Cup og starten på Isle of Man overlapper.

– Magnus er veldig motivert for å spille. Han vil ha tilbake godfølelsen, sier Agdestein.

Carlsen har vært i storslag i sjakk med kort betenkningstid i 2017. Derimot har han slitt i turneringer med klassisk sjakk. I hvert fall hvis vi sammenligner med vanlig Magnus Carlsen-nivå. I Sinquefield Cup ble han nummer, bak Vachier-Lagrave.

Førstepremien på Isle of Man ligger på 530 000 kroner. I tillegg kommer startpengene. Trolig kan Carlsen innkassere omkring en million kroner – om han skulle gå til topps.

Turneringen starter 23. september og varer til 1. oktober. Det går over i alt ni runder. Etter som det er en åpen turnering, blir motstanderen klar dag for dag.