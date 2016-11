NEW YORK/OSLO (VG) (Magnus Carlsen – Sergej Karjakin 3-1) Bursdagsbarnet Magnus Carlsen (26) har forsvart VM-tittelen i sjakk for andre gang – takket være seier i hurtigsjakk i omspillet i New York.

Og det gjorde han attpåtil på 26-årsdagen sin.

– Det er supert. Du får det ikke det mye bedre enn det! sier en strålende opplagt Magnus Carlsen til VG.

Han vant det tredje og fjerde partiet i omspillet mot Sergej Karjakin (26) og kan dermed kalle seg verdensmester i ytterligere to år. Minst.

– I dag følte jeg at jeg var den beste. Det var fortjent. Det har vært en hard kamp. Han (Sergej Karjakin) har gitt meg veldig god motstand, fortsetter Carlsen, før han gikk inn til den internasjonale pressekonferansen.

– Gratulerer, Magnus

Der fikk han servert en bursdagssang fra salen. Carlsen smilte fra øre til øre før han tok plass på en stol foran sultne journalister og fans.

Den regjerende verdensmesteren åpnet med å takke alle som har fulgt VM-matchen de siste ukene. Samtidig kunne man kjenne skuffelsen til Sergej Karjakin.

Men da Karjakin fikk mikrofonen, fikk han frem smilet hos seg selv – og de andre:

– Gratulerer med dagen, sa Karjakin – til latter fra salen. Han ga ellers uttrykk for at han var skuffet, men fornøyd med at han klarte å holde Carlsen til uavgjort, 6-6, etter langsjakken.

– Etter de 12 partiene med klassisk sjakk var jeg ikke klar for å spille hurtigsjakk. I tre av fire partier tapte jeg. Jeg spilte dårlig, men selvfølgelig utnyttet Magnus feilene mine og han fortjente å vinne, fortsatte russeren.

Trøblet med klokken

VM-seieren gir Magnus Carlsen 4,9 mill. kroner i premie – minus de fem prosentene han må betale i straff etter at han «rømte» fra pressekonferansen etter parti nummer åtte.

Carlsen har vært verdensmester sammenhengende siden han slo Viswanathan Anand første gang i 2013.

– Garry Kasparov var verdensmester i 15 år, så jeg håper Magnus har de samme ambisjonene, sa Simen Agdestein i VGTV-studio.

Russeren har forsvart seg heltemodig i tre uker, men til slutt måtte han gi tapt i et svært dramatisk omspill natt til torsdag norsk tid. Karjakin hadde trøbbel med klokken i alle de fire partiene i hurtigsjakk.

Carlsen ristet av seg skuffelsen over at han ikke vant det andre partiet – til tross for at han hadde presset hardt med hvite brikker. Men i stedet for å bli sint og oppgitt over seg selv, fortsatte Magnus Carlsen storspillet i det tredje partiet og vant etter en miss fra russeren.

Nordmannen er nummer én på verdensrankingen – en posisjon han har hatt i ett strekk siden mai 2011. Carlsen var stor favoritt på forhånd, men Karjakin har spilt over evne og gjort en god figur.

Espen Agdestein, Magnus Carlsens manager i tykt og tynt, var en lykkelig mann etter triumfen.

– Jeg er kjempelettet! Magnus hadde alt å tape, Karjakin alt å vinne. Han var på sitt absolutt beste i dag, sier Agdestein i intervju med NRK og VGTV etter siste parti.

For Karjakin-manager Kyrillos Zangalis ble det en tung dag.

– Jeg er fryktelig skuffet, sa den åpenhjertige russeren.

Sergej Karjakin måtte angripe desperat med svarte brikker i det fjerde partiet – i et siste håp om å bli verdensmester. Carlsen kunne bare rolig forsvare seg.

De 12 partiene i klassisk sjakk mellom Carlsen og Karjakin endte 6-6 etter at russeren vant parti nummer åtte og nordmannen parti nummer ti. Resten av partiene endte i remis.

Det betyr at de to har spilt i alt 16 partier i løpet av de siste tre ukene - og bare fire av dem har endt med en avgjørelse: tre ganger Carlsen og én gang Karjakin.

Magnus Carlsen ble første gang verdensmester da han slo Anand i indiske Chennai i november 2013. Den gang avgjorde han etter 10 partier.

Sjakk har de samme reglene som boksing ved at den regjerende verdensmesteren møter en utfordrer til tittelkamp. Carlsen forsvarte sin VM-tittel ved å vinne over samme Anand i OL-byen Sotsji i november 2014. Avgjørelsen falt etter 11 partier.

Siden det har det internasjonale sjakkforbundet FIDE bestemt at tittelkamper skal avholdes annethvert år, i partall år, og etter at Sergej Karjakin vant VM-kvalifiseringen (den såkalte kandidatturneringen) i vår, var han klar for mesterduell mot Carlsen i New York.

