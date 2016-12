DOHA (VG) Magnus Carlsen (26) ligger ett poeng bak ledende Vassily Ivanchuk (47) foran siste dag av hurtigsjakk-VM: – Jeg skulle gjerne hatt et halvt eller ett poeng mer, sier han til VG.

Og: – Jeg er ikke favoritt, men jeg er ikke ut av det, sier Magnus Carlsen når VG treffer han på vei av den imponerende spillehallen i Doha.

Det er tre spillere som har bedre poengfangst enn Carlsen: Vassily Ivanchuk med 8,0 og Shakhriyar Mamedyarov og Jan Nepomnjasjtsji med 7,5. Så følger en rad med stjerner som har 7,0. Én av dem er Magnus Carlsen.

– Magnus må heve spillet sitt for å vinne, mener Tarjei J. Svensen, redaktør av mattogpatt.no.

– Jeg tror fortsatt Magnus har en vinnermulighet, sier Peter Doggers, innholdsdirektør i chess.com.

Ivanchuk-tap kan koste dyrt

Magnus Carlsen mistet sjansen til VM-gull i lynsjakk i fjor, fordi han tapte for ukrainske Vassily Ivanchuk. Nok en gang kan ringreven komme til å koste Carlsen gullet, for også denne gang tapte nordmannen for ham, nå altså i hurtigsjakk.

Til gjengjeld vant han tirsdag over lynsjakk-verdensmester Aleksander Grisjtsjuk.

– Det er vel bare Grisjtsjuk-partiet jeg kan være fornøyd med. Det har skurret i alle de andre partiene, sier Magnus Carlsen til VG.

– Hovedsaken nå er at jeg ikke har så stor feilmargin videre. Det er derfor jeg gjerne skulle hatt minst et halvpoeng mer.

Fem partier gjenstår når hurtigsjakk-VM skal avsluttes onsdag.

Fem gode partier

– Det handler om at jeg får til fem gode partier, så får vi se hvor langt det rekker.

Det som virker ganske klart, er at det kan bli en tett og spennende avslutning etter som minst ti spillere har gull-muligheter.

– I Berlin i fjor vant jeg de to første partiene på avslutningsdagen, og kunne bare cruise inn til tittel. Denne gang blir det helt annerledes, sier Carlsen.

Han har spilt best mot de beste i Doha. Han avsluttet tirsdagen med med seirer over russerne Dmitrij Jakovenko og Grisjtsjuk og så remis mot Levon Aronian, som også er en av dem som har gull-planer.

– Jeg er med og håper selvfølgelig å vinne, sier Aronian til VG.

Eldst og best

Ledende Vassily Ivanchuk er den eldste av gull-kandidatene, og 47-åringen er usikkerhetsmomentet foran avslutningsdagen.

– Hvis Ivanchuk fortsetter å spille som han har gjort til nå, kan han vinne. Men situasjonen hadde vært verre for Magnus Carlsen om en annen hadde ligget alene i teten, mener Peter Doggers.

– Hvorfor?

– Fordi Ivanchuk også er typen som kan kollapse helt hvis det går han imot. Men som sagt: foreløpig har ingenting tydet på det.

Tøffe motstandere

Magnus Carlsen kommer trolig til å møte sterke Shakhriyar Mamedyarov fra Aserbajdsjan onsdag. Det kan også komme til å bli partier mot Jan Nepomnjasjtsji og kanskje også Viswanathan Anand. Begge de sistnevnte står så langt uten tap i mesterskapet.

Men første motstander onsdag blir ukraineren Anton Korobov, som har overrasket stort til nå (er nummer 48 på verdensratingen i klassisk sjakk).

Magnus Carlsen vant altså hurtigsjakk-VM i fjor før han tapte for Ivanchuk og måtte nøye seg med 6. plass i lynsjakk-VM.

Samme Vassily Ivanchuk kan være en viktig del av grunnen hvis ikke Carlsen drar i land VM-tittelen onsdag.

PS: Arrangementet i Doha fortsetter med VM i lynsjakk torsdag og fredag.