(Viswanathan Anand-Magnus Carlsen 1/2-1/2) Magnus Carlsen (26) endte med bare én seier på ni forsøk i Norway Chess.

Det avsluttende partiet mot Viswanathan Anand - der Carlsen hadde svarte brikker - endte med remis.

Det betyr at Carlsen endte med bare fire av ni poeng i Norway Chess – og det beste som kan sies, er at han ikke kommer på sisteplass.

Norway Chess fredag: Sergej Karjakin-Maxime Vachier-Lagrave 1/2-1/2. Fabiano Caruana-Hikaru Nakamura. Wesley So-Levon Aronian. Vladimir Kramnik-Anish Giri. Viswanathan Anand-Magnus Carlsen 1/2-1/2.

– Dette er noe av det dårligste jeg har gjort, sier han til TV2.

– Men jeg har troen på at jeg skal komme tilbake. Så lenge du ikke mister helt motet av å spille dårlig, så er det ikke nødvendigvis bare negativt at det går opp og ned.

Carlsen innrømmer at han har gitt «litt f...» mot slutten av turneringen.

– Det sier seg selv at det ikke har vært noen god turnering for Magnus. Han er verdens beste sjakkspiller, så han skal hevde seg i toppen, sa trener Peter Heine Nielsen på TV2 rett etter partiet.

Etter en trøstesløs uke fikk Magnus Carlsen en etterlengtet seier torsdag mot Sergej Karjakin. Det skjedde i Norway Chess' nest siste runde.

Uansett resultat mot Viswnathan Anand i sitt siste parti var det klart at Norway Chess ville bli en stor skuffelse for verdensmesteren, som selv uttrykte klart at han ikke var friskmeldt tross seieren mot sin russiske VM-motstander.

Både Anand og Carlsen sto med 3,5 poeng og hadde ikke noe å spille for.

– Jeg står dårlig, men jeg skal «matte» ham, sa Carlsen da han var innom skrifteboksen etter rundt 20 trekk.

Carlsen-trener Peter Heine Nielsen (som tidligere har vært trener for Viswanathan Anand) var tidlig klar på at Anand med hvitt hadde en ørliten fordel.

– Magnus spiller for å vinne, fastslo dansken etter trekk 27, uten at han nok hadde den helt store troen på seier.

– Anand innser at Magnus har fått aktivisert brikkene sine på en god måte etter bondeofferet. Nå går han tilbake i forsvar og forbereder Dg4 for å bytte av svarts dronning, skrev VG-eksperten Jon Ludvig Hammer.

Verdensmesteren har nærmest tradisjon for å gjøre det middelmådig i Norway Chess. Den eneste sammenlagtseieren kom i fjor.

Neste oppgave for Magnus Carlsen er hurtigsjakk-turneringene i Frankrike og Belgia.

– Jeg ser veldig fram til det. Og til å spille bedre langsjakk neste gang - i Sinquefield Cup i starten av august. Det blir en fin mulighet til å ta revansj, sier han i TV2s sjakkstudio.