(Magnus Carlsen-Hikaru Nakamura 1/2-1/2) Magnus Carlsen (26) misset på to muligheter til å vinne mot Hikaru Nakamura (29) i et maraton-parti natt til onsdag.

Til slutt endte det med remis. Partiet varte i over seks timer og 94 trekk. Carlsen viste stor seiersvilje, men Nakamura forsvarte seg heltemodig.

Sinquefield Cup tirsdag: Magnus Carlsen-Hikaru Nakamura 1/2-1/2. Sergej Karjakin-Viswanathan Anand 1/2-1/2. Levon Aronian-Wesley So 1-0. Fabiano Caruana-Maxime Vachier-Lagrave 1/2-1/2. Jan Nepomnjasjtsji-Peter Svidler 1/2-1/2.

Nordmannen er fortsatt et halvt poeng bak lederen Maxime Vachier-Lagrave (26) i Sinquefield Cup. Tre runder gjenstår i turneringen, som er en del av Grand Chess Tour.

– Nå venter to partier med svarte brikker, så jeg burde ha fått mer ut av dette, sa Carlsen da han ble intervjuet på arrangørens sending etterpå. Han innrømmet at han hadde vært for slurvete.

Magnus Carlsen har tradisjonelt hatt et veldig godt tak på amerikaneren. Nakamura fikk sin første seier mot Carlsen noen sinne i Bilbao for et drøyt år siden. Før det hadde de spilt 30 partier uten at Carlsen hadde tapt en eneste gang. Han hadde vunnet 12 og spilt 18 remis. De møttes sist i Norway Chess i juni, da det ble remis.

– Magnus har hatt et pokersjef hele partiet, fastslo Maurice Ashley på slutten av arrangørens sending.

– Magnus klarer ikke å vinne stillingene med den type fordeler som har gitt ham seier tidligere, sa en annen kommentator, Yasser Seirawan - og spekulerte i om Carlsen driver med for mye utenom selve sjakkspillet.

– Han vet at han lot sjansen gå fra seg, sa samme Seirawan da det ble klart at partiet hadde endt med remis.

Arrangørens sending viste bilder av pappa Henrik Carlsen som før partiet ba dommerne regulere luftkondisjoneringen over bordet der de to spilte. Nakamura tok stadig av og på seg dressjakken i løpet av partiet, mens Magnus Carlsen hele tiden hadde jakken på.

Nakamura kom i litt tidstrøbbel mot trekk 40, og etter dette fikk Carlsen et brukbart overtak ifølge computerne.

Mattogpatt.no-redaktør Tarje J. Svensen la ut en analyse som viste at Carlsen kunne vinne på 26 trekk etter trekk 40, men verdensmesteren fant ikke de rette trekkene for det.

– Det er vanskelig å se at Magnus skal kunne vinne dette, sa kommentatoren Ashley da de hadde kommet til trekk 55.

– Magnus prøver å presse blod ut av stein, sa medkommentator Jennifer Shahade.

Nakamuras kroppsspråk var ikke til å misforstå: Han var irritert over at Carlsen forsøkte å vinne. Amerikaneren var sikker på at dette var remis. I kjent Carlsen-stil prøvde han likevel å vinne. Han håpet nok på en feil fra Nakamura.

Mot 80 trekk ble kommentatorene skeptiske på Nakamuras vegne:

– Det er tydelig at han ser noe han ikke liker, sa Ashley. Samtidig begynte klokka å gå veldig fort for Nakamura.

Men det altså med remis etter 94 trekk, ett trekk mindre enn det lengste partiet mellom disse to.

Carlsen tapte lørdag mot Vachier-Lagrave, men slo tilbake og vant mot Wesley So søndag. So tapte også tirsdagens parti mot Levon Aronian, og turneringen er i ferd med å bli et mareritt for amerikaneren.

– Hva skjer med So? Magnus er den eneste spilleren i verden som holder seg på et konstant høyt nivå - og selv han har falt litt, sa Maurice Ashley på den offisielle sendingen.

Carlsen spiller onsdag mot Peter Svidler, som han har spilt lite mot de siste årene.

PS: Magnus Carlsen har mektige beundrere. Han har aldri møtt Mia Farrow (til gjengjeld kjenner han for eksempel Liv Tyler og Kevin Spacey), men hun er tydeligvis en fan:

