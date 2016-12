Carlsen med tre strake seirer etter svak VM-åpning

Magnus Carlsen (26) tapte sensasjonelt sitt andre parti i hurtigsjakk-VM. Etter det har han slått voldsomt tilbake og vunnet dagens tre siste partier.

Han har møtt fire karer utenfor den absolutte verdenstoppen de fire første rundene. Fasiten er remis mot indiske Shekhar Ganguly og tap for georgiske Levan Patsulaia.

I det tredje partiet for dagen ble det endelig seier mot chileneren Cristobal Henriquez Villagra. I det nest siste og fjerde partiet ble det nok en seier, denne gangen mot argentineren Diego Flores.

Det femte og dagens siste parti ble spilt mot Ernesto Inarkiev fra Russland. Det endte med seier etter at russerens tid gikk ut. Dermed endte Carlsen med 3,5 av 5 mulige poeng etter første av tre dager med hurtigsjakk.

– Jeg burde være fornøyd med 3,5 poeng ettersom jeg sto med 0,5 poeng etter to partier. I de to siste hurtigsjakk-VM har jeg stått med fire poeng etter første dag, så jeg må finne en måte å ta igjen det halve poenget på, sa Carlsen til NRK etter de siste partiet mandag.

– Skuldrene er nok litt mer senket den første dagen. Ingenting avgjøres da. Dere vil nok se meg mer i kampmodus de neste dagene, fortsatte han.

Anton Korobov fra Ukraina leder hurtigsjakk-VM etter første dag med 5 av 5 mulige poeng. Levon Aronian har 4,5 poeng, mens syv spillere står med 4,0 poeng.

13 spillere står, som Carlsen, med 3,5 poeng. Av de øvrige norske står Aryan Tari med 2 ppoeng, Simen Agdestein 1,5 poeng og Johan-Sebastian Christiansen med 1 poeng.

Nummer én på VGs 100-liste spiller denne uken VM i hurtigsjakk mandag til onsdag. I dag (2. juledag) spiller han totalt fem kamper. VG oppdaterer dette manuset etter hver kamp.

Runde 5: Seier mot Ernesto Inarkiev

Carlsen fikk tidlig et lite overtak i partiet, det klarte aldri russeren å utligne. Til slutt gikk tiden til Inarkiev ut.

– Jeg hadde ikke så mye å tenke på, men det var absolutt en taktikk å spille fort, sa Carlsen til NRK etter partiet.

PS: Simen Agdestein , Aryan Tari og Johan-Sebastian Christiansen tapte sine partier i den femte runden.

Runde 4: Seier mot Diego Flores

Carlsen slo argentineren under OL i 2010 og gikk for seier også denne gang mot en motstander som er bare nummer 318 i verden i langsjakk.

Nordmannen ladet opp med TV-fotball i pausen før runde 4. Det fortalte pappa Henrik til NRK. Familien har en egen lounge i VM-hallen. Oppladningen skulle vise seg å være helt riktig. Flores åpnet friskt, men fikk etter hvert trøbbel med tiden. Carlsen utnyttet stillingen og tok sin andre seier for dagen.

– Han fikk en dårlig åpning, men da argentineren åpnet opp stillingen for tidlig snudde det helt: Alle Carlsens brikker kom seg opp i angrep – det kostet riktig nok en bonde, men kongen er jo som kjent mer verdifull. Partiet ble avsluttet med et fiffig dronningoffer, kommenterer VGs sjakkekspert Jon Ludvig Hammer.

PS: Aryan Tari og Johan-Sebastian Christensen spilte begge remis i fjerde runde, Simen Agdestein tapte sitt parti.

Runde 3: Seier mot Cristobal Henriquez Villagra

I runde tre møtte Carlsen unge Henriquez Villagra (20 år). Nordmannen med hvite brikker og den unge chileneren – for øvrig nasjonal mester i sitt land – med svarte.

Carlsen opparbeidet seg et overtak tidlig og det ble en forsvarskamp for Villagra fra start til slutt. Det gikk som det måtte gå. Villagra havnet i tidstrøbbel og Carlsen anstrengte seg ikke veldig da han innkasserte sin aller første seier for dagen.

– Det var gøy å spille nå. Det var det. Det ble etter hvert et fint parti. Han fikk aldri utviklet dronningfløyen sin, selv om han hadde god bondestruktur. Men det ble til slutt lett for meg, kommenterer en smilende Carlsen overfor NRK.

PS: Simen Agdestein vant sitt parti mot Das Neelotpal. Johan-Sebastian Christiansen tapte sitt, mens Aryan Tari sikret remis mot en sterk spiller.

Runde 2: Tap mot Levan Pantsulaia

Georgieren Levan Pantsulaia kom rett fra 100 trekk mot Jan Nepomnjasjtsji i runde 1. Carlsen – med svarte brikker – startet offensivt. Etter hvert ble han sakte, men sikkert utspilt av motstanderen. Han hadde til slutt ikke sjanse mot Pantsulaia. Tapet kan kalles sensasjonelt.

– Det er 13 runder igjen. Det er det positive. Jeg spiller ikke i nærheten av godt nok. Han holdt hodet kaldt i større grad enn meg. Det er ingenting som fungerer så langt, sa Carlsen til NRK. Sjakkgeniet fikk dermed spørsmål om hva som mangler.

– Jeg mangler godfølelsen. Foreløpig mangler alt. Det er ingenting akkurat nå. Det er lenge igjen, og klarer jeg å redde meg inn denne dagen så er det mye håp fortsatt, meldte Carlsen.

PS: Johan-Sebastian Christiansen spilte mot landsmann Simen Agdestein i runde to. De to spilte remis. Aryan Tari tapte mot Salem Saleh.

Runde 1: Remis mot Ganguly

Den første kampen av hurtigsjakk-VMs første dag spilte Carlsen med hvite brikker mot Indias femte beste sjakkspiller Shekhar Ganguly (33). Inderen er rangert som nummer 79 i verden i langsjakk og er en av Viswanathan Anand tidligere hjelpere.

Carlsen hadde en klart tidsfordel, men kom etter hvert i kjempetrøbbel. Nordmannen prøvde å lure fram remis og klarte det.

Den store sensasjonen i første runde var at svenske Nils Grandelius vant over Carlsens VM-motstander Sergej Karjakin. Grandelius var da i nordmannens team.

PS: Aryan Tari vant sitt parti i den første runden, mens Simen Agdestein og Johan-Sebastian Christiansen tapte sine.

PS: Etter hurtigsjakk-VM er over onsdag, spiller Carlsen VM i lynsjakk. Dette varer torsdag og fredag.