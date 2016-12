DOHA (VG) Magnus Carlsen (26) har fått en drømmestart på den siste dagen av VM i lynsjakk; seier over Maxime Vachier-Lagrave (26) og og så remis mot Hikaru Nakamura (29).

Også Sergej Karjakin (26) spilte remis, og dermed ligger Carlsen fortsatt et halvt poeng foran russeren.

Karjakin har møtt landsmannen Morozevitsj og kubaneren Dominguez Perez så langt. Han har to remis. Derfor ligger Carlsen alene i tet etter 14 runder av VM. Carlsen har 11,5 poeng og Karjakin 11. Sju partier gjenstår i Doha.

– Om han ikke kollapser, så vinner Carlsen her, sa Nakamura til NRK etter partiet sitt mot nordmannen.

Men også i fjor lå Magnus Carlsen godt an etter første dag, men falt sammen på dag to og kom på en for ham skuffende 6. plass.

Her kan du se resultatlisten.

Parti 14: Remis mot Hikaru Nakamura

Carlsens «erkefiende» måtte vinne for å holde følge med nordmannen. Amerikaneren åpnet bra, men gjorde en liten tabbe og Carlsen – med svart – fikk et overtak.

– Bondeofferet har slått ut veldig dårlig for amerikaneren, fastslo Jon Ludvig Hammer på VG Live.

Men amerikaneren rodde i land remis.

Parti 13: Seier mot Maxime Vachier-Lagrave

Et spesielt oppgjør fordi franskmannen var en del av Carlsens team under VM-kampen i New York og derfor kjenner nordmannen ut og inn.

Carlsen hadde svarte brikker, og Jon Ludvig Hammer på VG Live fastslo at franskmannen kom godt igang. Samtidig lå nordmannen dårlig an tidsmessig.

Men så gikk Carlsen til angrep og fikk overtaket i partiet og vant.

– Det var litt vanskelig å forberede meg mot en spiller som kjenner meg så godt, sa Carlsen til NRK etterpå.

Torsdag hadde Carlsen en særdeles god dag, bortsett fra at han tabbet seg ut og tapte mot Sergej Karjakin.

Tidligere denne uken kom Magnus Carlsen på bronseplass i VM i hurtigsjakk. Han hadde samme poengsum som gullvinneren Vassily Ivantsjuk og Aleksander Grisjtsjuk på bronse, men de spesielle reglene for å skille ved poenglikhet gjorde at Carlsen måtte nøye seg med 3. plass.