Carlsen med ny selvtillit: – Seieren var viktigere enn fem psykologer

NEW YORK (VG) Magnus Carlsen (25) stråler igjen av selvtillit i sjakk-VM.

– Jeg føler meg mer avslappet enn jeg har gjort etter de tidligere partiene, sa han etter en lett remis i det 11. partiet sent lørdag kveld.

– Seieren han fikk torsdag var viktigere enn hjelp fra fem psykologer, sier Leontxo Garcia, legendarisk sjakk-reporter for den spanske avisen El Pais.

Magnus Carlsen spilte de første partiene av tittel-kampen, men klarte ikke «å få ballen i mål».

Så gjorde han noteringstabben i parti nummer fem, tapte parti nummer åtte og lå altså tynt før han i det tiende partiet klarte å utligne. Nå gjenstår bare ett parti. Om det fortsatt står uavgjort, må VM-tittelen avgjøres ved omspill onsdag.

– Det har vært tøft å spille mot en så godt forberedt spiller som gjør så få feil. Men nå er jeg mye roligere, sa Carlsen etter partiet lørdag kveld.

– Det er klart at det er mer behagelig å spille når det er uavgjort enn når du ligger under, fortsatte verdensmesteren og virket veldig rolig og balansert – til tross for at han står foran det kanskje viktigste sjakk-partiet i hele sin karriere.

Leontxo Garcia har fulgt hver eneste VM-match i sjakk de siste 30 årene. Den spanske journalisten er opptatt av det psykologiske spillet:

– Jeg ser en annen Magnus nå. Han har først og fremst fått tilbake selvtilliten. Og han er også bedre enn Karjakin i hurtig- og lynsjakk. Så nå har han det psykologiske overtaket.

I SØKELYSET: Magnus Carlsen etter parti nummer 11 i New York. Foto: Ole Kristian Strøm , VG

Tidligere president i Norges Sjakkforbund Jøran Aulin-Jansson er også på plass i VM-byen. Han uttaler seg slik:

– Jeg tror Magnus har de beste nervene nå. Han er roligere enn han har vært de siste partiene.

Omspill-reglene * Omspill oppstår hvis det står 6-6 etter de 12 partiene i langsjakk. * Omspillet starter med fire hurtigsjakkpartier. Tid: 25 min. pr. spiller + 10 sekunder pr. trekk. * Deretter to og to lynsjakk-partier, maksimalt ti partier. Tid: Fem minutter pr. spiller + 3 sekunder pr. trekk. * Siste mulighet til avgjørelse er såkalt armageddon, et parti der hvit har mer tid (fem mot fire min.), mens svart vinner ved remis.

– Hvorfor?

– De har danset lenge sammen, og Magnus begynner å kjenner Sergejs opplegg og strategi bedre enn i begynnelsen av matchen.

25-åringen spilte et sterkt parti med svarte brikker lørdag kveld. Han tok initiativet tidlig og klarte en lett remis. Karjakin hadde sitt siste parti med hvite brikker, men klarte aldri å skape trøbbel for nordmannen.

– Nå spiller Magnus med høy selvtillit, mener Kjetil Stokke, en av Norges beste sjakkspillere, på plass i New York.

– Han virker veldig trygg på seg selv. Det ser ut som om han har funnet sluttformen som han ofte har i lange turneringer, sier Stokke.

– Han virker mindre nervøs og spiller mer som vi kjenner ham til vanlig.

Pappa Henrik Carlsen gikk som vanlig med Magnus Carlsen til VM-arenaen lørdag. Han mener at sønnen virket «rolig». Manager Espen Agdestein er imponert over hvordan verdensmesteren har taklet tiden etter tapet mandag.

– Partiene etterpå har potensielt hatt store konsekvenser for ham. Magnus har vært flink til å skyve bort tankene om konsekvensene og bare gjort det han kan best: spille sjakk.

Agdestein kollega, Karjakin-manager Kyrillos Zangalis, sier dette til VG:

– Dette er selvfølgelig en nervekrig nå. Jeg tror Magnus vil gjøre mye for å avgjøre i det 12. partiet. Han vet at i et eventuelt omspill vil ting være mer tilfeldig. For min Sergej handler det om å være tålmodig.

– Er Karjakin klar for dette nervepresset?

– Sergej har nerver av stål. Den delen har han full kontroll på, mener manager Zangalis.