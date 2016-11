Carlsen-manager stoppet TV-bilder fra hvilerommet

NEW YORK (VG) Magnus Carlsen-manager Espen Agdestein grep inn da TV-bildene fra New York viste verdensmesteren ligge og slappe av på en sofa.

– Jeg ba om at de ikke skulle vise TV-bilder fra hvilerommet. Beskjeden jeg har fått, var at kamerat der var for dommerne, sier Agdestein til VG.

– Vet Magnus Carlsen at det vises TV-bilder fra hvilerommet?

– Det vet jeg ikke.

Heller ikke Sergej Karjakins manager Kyrillos Zingalis vet om hans spiller kjenner til TV-bildene.

– Jeg synes det er helt greit med disse bildene, men det må Sergej må bestemme selv. Og jeg tror han synes det er helt greit, sier han til VG.

Det var etter sitt 12. trekk at Magnus Carlsen - som tirsdag - la seg langflat på sofaen i hvilerommet. Han lå der lenge, mens Karjakin tenkte på sitt 12. trekk.

– Jeg trodde som sagt disse bildene var bare for at dommerne skulle holde kontroll med spillerne, så de ikke jukser. Og det har jeg forståelse for. Men vi ønsket ikke disse TV-bildene, sier Agdestein.

– Men det har vært TV-bilder fra hvilerommet også i de tidligere partiene?

– Jeg har ikke lagt merke til det før nå.

– Er det aktuelt å «slippe opp» om Magnus Carlsen synes dette er greit?

– Jeg har jo forståelse for at dette kan være bra TV. Det skal det være. Men vi må først og fremst være opptatt av Magnus' ve og vel, sier Espen Agdestein til VG.

I VGTV-studioet sier Jon Ludvig Hammer at han synes det er rart at dette ikke avklares før i det femte partiet.

– Jeg tror spillerne må få vetorett i en slik sak, sier Simen Agdestein, som også er ekspert i VGTV.

– Vi forventer tipptopp spill, og da må vi ikke forvente at de også skal være «sirkuskaniner».

Karjakin-manager Zingalis sier til VG:

– Dette må jo gjøres med en etisk sans. Jeg ønsker ikke at det skal bilder av spillerne når de for eksempel tar seg i ansiktet.

Arrangøren vil ikke gi intervju til VG om situasjonen som har oppstått.

I VGTV-studioet var det en stor debatt mens Carlsen lå på sofaen.

– Han kan finne på å sovne, fastslo Simen Agdestein.

– Det er fint å slappe, men bare han ikke har for lite spenning i kroppen, undret den tidligere Carlsen-treneren.

– Jeg ville ikke ha likt å bli fotografert på fristedet mitt, sa Mads Hansen.

– Jeg kan ikke tenke meg noen andre som hadde gjort det samme, fastslo Tarjei J. Svensen, som live-rapporterer for Dagbladet her i New York.

Etterpå gikk Carlsen tilbake i spillerommet og tok et kjapt trekk.