(Magnus Carlsen – Maxime Vachier-Lagrave 1/2–1/2) Magnus Carlsen (26) har spilt fire hvite partier iløpet av de seks første rundene av Norway Chess. Men ikke én eneste gang har nordmannen klart å presse motstanderen.

For etter seks runder av Norway Chess i Stavanger har Carlsen kun to og et halvt poeng av seks mulige.

– Det er pinlig det jeg har fått ut av de to siste partiene med hvit nå. Jeg er glad for at jeg ikke tapte igjen. Det var ikke mye annet å rope hurra for, sa en skuffet Carlsen til TV 2 etter partiet.

Kun mareritt-utgaven i 2015, som startet med at 26-åringen rotet bort en sikker seier mot Veselin Topalov på tid, har hatt en verre poengfangst. Da sanket han kun to poeng etter de seks første partiene.

– Dette er for dårlig, rett og slett. På de seks første rundene har han hatt fire hvite partier og to svarte. Der har han ikke klart å vinne et eneste parti, og ligger på nedre halvdel av tabellen, sier sjakkekspert Jon Ludvig Hammer.

Etter 20 trekk mot Maxime Vachier-Lagrave begynte spillerne å bytte av brikker, og partiet gikk sakte men sikkert mot remis.

20 trekk senere gjenstod kun begge kongene, og Carlsen rakte frem labben for å tilby remis.

– Jeg skjønte ikke hva Magnus gjorde. Jeg følte at jeg sto bedre på et tidspunkt, men Magnus klarte å fokusere og utlignet fordelen, sa Vachier-Lagrave i et intervju vist på TV 2.

Etter gårsdagens remis mot Anish Giri sa Carlsen at han følte seg tung i hodet. Det fortsatte også på runde seks av turneringen.

– Jeg følte meg veldig bra når jeg startet, men så ble jeg tung i hodet utover i partiet. Følte jeg gjorde flere rare beslutninger og prøvde å finne noe som ikke var der. Det funker ikke i det hele tatt, sa Carlsen til TV 2.

PSSSST! Tirsdag er det hviledag i Stavanger, så neste runde er onsdag 16.00. Da er Carlsen svart mot Vladimir Kramnik.

