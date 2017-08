(Viswanathan Anand-Magnus Carlsen 1/2-1/2) Magnus Carlsen (26) kriget febrilsk for å presse fram en seier mot Viswanathan Anand (47) - men måtte ta til takke med remis.

Partiet varte i mer enn fem timer før VM-motstanderne fra 2013 og 2014 tok hverandre i hendene. Magnus Carlsen hadde svarte brikker, og kan sånn sett være godt fornøyd med uavgjort.

Carlsen gikk inn i sluttspillet med et lite overtak, og ekspertene var uenige om han ville klare å omsette det i seier. Verdensmesteren hadde 30 minutters tidsfordel på inderen, og computeren viste et stort overtak for nordmannen - men det endte likevel i remis.

Les også: Carlsen knuste VM-motstander Karjakin igjen

– Jeg er skuffet over at jeg ikke fikk mer ut av det da han overså gaffelen, sa Carlsen i et intervju på arrangørens sending.

Carlsen ligger i delt ledelse i turneringen - sammen med Fabiano Caruana og Maxime Vachier-Lagrave.

Her kan du spille gjennom partiet (ekstern lenke).

Dette var syvende gang på rad Magnus Carlsen hadde svarte brikker i langsjakk mot Anand. De seks foregående hadde endt med én seier, ett tap og fire remis.

Fredagens resultater: Sergej Karjakin-Levon Aronian 1/2-1/2. Viswanathan Anand-Magnus Carlsen 1/2-1/2. Maxime Vachier-Lagrave-Peter Svidler 1/2-1/2. Fabiano Caruana-Jan Nepomnjasjtsji 1/2-1/2. Wesley So-Hikaru Nakamura 1/2-1/2.

Den siste seieren mot Anand kom i Grenke-turneringen i februar 2015, da Carlsen vant på bare 36 trekk.

Carlsen startet Sinquefield Cup med remis mot Fabiano Caruana. Deretter hadde han hvite brikker mot Sergej Karjakin og knuste russeren.

Fikk du med deg: Carlsen til VG: - Det er lenge siden jeg var god i klassisk

Anand og Carlsen møttes i VM-matcher både i 2013 (Chennai) og 2014 (Sotsji). Begge ganger vant nordmannen.

Magnus Carlsen spiller lørdag med hvite brikker mot sin franske VM-hjelper Maxime Vachier-Lagrave, som han slo i omspillet i Paris nylig og som han ligger i delt ledelse sammen med så langt i St. Louis.

Det endte med remis i alle partiene i St. Louis fredag kveld, men det betydde slett ikke at det var fem kjedelig partier.

Magnus Carlsen i Sinquefield Cup:

1: Fabiano Caruana-Magnus Carlsen 1/2-1/2.

2: Magnus Carlsen-Sergej Karjakin 1-0.

3: Viswanathan Anand-Magnus Carlsen 1/2-1/2.