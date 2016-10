Magnus Carlsen (25) vs. Hikaru Nakamura (28).

Det er drømmen for mange sjakk-interesserte. Torsdag kveld norsk tid møtes de til finalen i det som er et slags «VM i sjakk online».

– Dette er en drømmefinale. Uten tvil den beste online sjakkturnering som noen gang har vært, sier Peter Doggers til VG. Doggers er innholdsdirektør hos arrangøren chess.com.

Les også: Magnus Carlsen kan se Frihetsgudinnen fra suite-vinduet

Hvor Carlsen sitter og spiller, er en hemmelighet. Han er nemlig på treningssamling før VM-matchen – på et hemmelig sted.

Mange vil nok være overrasket over at Magnus Carlsen spiller denne knallharde lynsjakk-duellen bare drøyt to uker før møtet med Sergej Karjakin.

– Magnus synes dette er veldig gøy, så jeg er ikke bekymret, sier manager Espen Agdestein.

Les også: Magnus Carlsen: – Viktig å finne min egen boble.

– Han liker alltid å møte Nakamura, og Nakamura har jo renomme som en uslåelig on-line-spiller. Derfor gleder Magnus seg til dette.

Magnus Carlsen har også spilt mye on-line, men det er ikke så kjent.

– Magnus har stort sett spilt under pseudonymer, avslører Espen Agdestein.

Det blir tre hektiske timer for Carlsen, som er på en hemmelig treningsleir før VM-oppgjøret i New York. Men etter som dette er on-line, har det selvfølgelig ingenting å si hvor han sitter.

Se også: Her er traileren til Magnus-filmen.

– Jeg forventer en lang og tett kamp. Det blir som en boksekamp. Men om det blir noen knockout, så kommer den helt på slutten, er prognosen fra Peter Doggers.

– Dette er regjerende verdensmester mot den spilleren som kanskje regnes som hans tøffeste rival. Dette blir tre timer med seer-vennlig sjakk.

Les også: Nå får du Magnus Carlsen i «The Simposons»

Bare de beste har vært med i turneringen. Carlsen knuste først Tigran Petrosjan 21-4 og deretter Aleksander Grisjtsjuk 16-8 på sin vei til finalen. Nakamura slo først Pentala Harikrishna, så Maxime Vacher-Lagrave.

Spillerne har først halvannen time med fem-minutters lynsjakk (+ to sekunder), så én time med tre-minutters lynsjakk (+to sekunder) og endelig 30 minutter med ett-minutts «kulesjakk» (+ ett sekund).