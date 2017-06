Carlsen kollapset og må i omspill om seieren nå

Magnus Carlsen (26) lå an til å vinne Paris-turneringen - men kollapset og må nå i ut i omspill mot hjemmefavoritten Maxime Vachier-Lagrave (26) om seieren.

Nordmannen har hatt ledelsen nesten hele uken og lå også i teten foran søndagens ni avsluttende lynsjakk-partier. Da bare tre partier gjensto søndag, var han hele 2,5 poeng foran nummer to.

Men så skjedde det: Carlsen tapte tre partier på rad før det siste partiet, der han møtte Wesley So - og lå et halvt poeng bak ledende Maxime Vachier-Lagrave.

– Verdensmesteren kollapser, mens Maxime er inspirert av å spille foran hjemmepublikummet, sa chess24.com-eksperten Cristian Chirila.

Trener Peter Heine Nielsen og pappa Henrik Carlsen så alt annet enn fornøyd ut der de ruslet rundt utenfor spillelokalet.

Carlsen tok seg sammen og vant over So, mens Vachier-Lagrave spilte remis mot russeren Aleksander Grisjtsjuk. Dermed var det klart for omspill.

– Jeg tror Magnus vinner omspillet, sier Chirila på chess24.com-sendingen - mens en annen kommentator, Maurice Ashley (som Carlsen var i krangel med forleden dag), tror franskmannen vinner på hjemmebane.

Da Carlsen klarte remis mot lynsjakkeksperten Grisjtsjuk i det femte siste partiet, trodde nok de fleste at Paris-turneringen var avgjort.

Men så: Carlsen tapte med svarte brikker mot Sergej Karjakin, så med hvite mot Maxime Vachier-Lagrave og så med svart mot Hikaru Nakamura i det nest siste partiet.

Ifølge chess.com hadde Magnus Carlsen trøbbel med stiv nakke og vondt i ryggen i Paris, og han skal derfor ha fått en spesiell stol.

Tidligere i 2017 ble Magnus Carlsen nummer to både i Wijk aan Zee og Grenke-turneringen.

I Norway Chess fikk han som kjent en voldsom nedtur og endte på nest siste plass.

Onsdag denne uken startet Paris-turneringen med tre dager hurtigsjakk - og Carlsen var best. Han gikk inn i helgens 18 lynsjakk-partier med ledelse.

Paris-turneringen er første del av den såkalte Grand Chess Tour, som fortsetter i Belgia neste uke.

Sluttstillingen:

1. Maxime Vachier-Lagrave, Frankrike 24.

1. Magnus Carlsen, Norge 24.

3. Hikaru Nakamura, USA 23.

4. Aleksander Grisjtsjuk, Russland 22.

Saken blir oppdatert.