Carlsen knuste VM-motstander Karjakin igjen

(Magnus Carlsen-Sergej Karjakin 1-0) VM-motstander Sergej Karjakin (27) ble nok en gang utspilt av Magnus Carlsen (26) torsdag kveld.

Partiet var ferdig etter 42 trekk. Carlsen har dermed 1,5 poeng etter to partier i Sinquefield Cup. Han åpnet med remis mot Fabiano Caruana onsdag.

Det gikk ikke så bra med Magnus Carlsen i Norway Chess, men han vant i hvert fall sitt parti mot Sergej Karjakin, også den gang med hvite brikker.

Torsdagens resultater: Magnus Carlsen-Sergej Karjakin 1-0. Hikaru Nakamura-Maxime Vachier-Lagrave 1/2-1/2. Peter Svidler-Viswanathan Anand 1/2-1/2. Jan Nepomnjasjtsji-Wesley So 0-1. Levon Aronian-Fabiano Caruana.

Det betyr altså at han har tatt sin andre strake seier over russeren.

– Jeg var ikke så optimistisk etter åpningen, og jeg tok noen ventetrekk. Jeg fant egentlig ingenting, og jeg begynte å gamble, forklarte Carlsen på arrangørens sending.

Verdensmesteren forklarte at han følte seg komfortabel da han fikk inn f5. Etter det var det ingen tvil.

– Det var jevnt, men på et tidspunkt spilte jeg dårlig. Jeg så ingen måte jeg kunne redde det på, sa Karjakin i arrangørens intervju.

– Et veldig, veldig bra parti, fastslo den kjente kommentatoren Yasser Seirawan.

Det er over ett år siden Magnus Carlsen vant sin siste turnering i klassisk sjakk. Det var Bilbao-turneringen i juli 2016. Men siden det har han slått Sergej Karjakin i VM-kampen i New York. Denne gang viste han igjen hvem som er best.

Totalt i karrieren er dette Carlsens syvende langsjakk-seier over Karjakin, som har vunnet bare to av de i alt 36 oppgjørene.

Fredag skal Carlsen møte sin andre VM-motstander, Viswanathan Anand.

– Jeg har ikke tenkt så mye på den ennå. Vi får se, sa Carlsen på sendingen.

Turneringen i St. Louis er en del av Grand Chess Tour og består av ti spillere som møtes i ni runder.

– Nå må Magnus bevise at han kan overføre dominansen i hurtig- og lynsjakk til klassisk sjakk, sa Garry Kasparov i et intervju gjengitt på chess24.com før turneringen startet.

Carlsen vant hurtig- og lynsjakkturneringene både i Paris og Leuven i sommer. Seiren i Paris kom etter omspill mot Maxime Vachier-Lagrave, mens han var totalt overlegen i Leuven.