NEW YORK (VG) (Sergej Karjakin - Magnus Carlsen 1/2-1/2, totalt 1-1) Magnus Carlsen (25) var aldri truet og greide lett remis med svarte brikker lørdag. – Jeg skulle gjerne ha spilt søndag også, sier han.

Men etter to partier er det nå hviledag i sjakk-VM.

Det var ventet at Sergej Karjakin (26) ville angripe med hele sitt artilleri av forberedelser han har gjort sammen med sine hjelpere, men nordmannen forsvarte seg greit. Det ble remis etter 33 trekk.

– Det var helt ok. Ikke spektakulært på noen måte, men en ganske kjedelig remis, sa Carlsen til VGTV i pressesonen etter partiet.

Analyse av partiet Et fint parti av Magnus Carlsen, som lyktes i å unngå Karjakins fryktede forberedelser. Dette var hans viktigste prestasjon i dag. Den regjerende mesteren spilte noe overraskende noe annet enn det som i tidligere VM-matcher har vært hans hovedforsvar — Berliner-varianten. I stedet valgte han hovedvarianten i Spansk, og kom til og med opp med et nytt trekk! Dette førte imidlertid ikke til noe annet enn en objektivt noe dårligere stilling, men verdensmesteren hadde aldri problemer med sorte brikker. Karjakin la et lite, demonstrativt press, men var aldri i nærheten av noen reelle sjanser. Deltakernes spill bærer fortsatt preg av en aktpågivenhet, forsiktighet og uvillighet til å ta sjanser. En kan spørre seg om det er et resultat av nerver, eller om det bare er en del av en matchstrategi. Av Erle Marki Hansen

Verdensmesteren åpnet med remis med hvite brikker fredag. Lørdag hadde han svarte brikker i det andre møtet mellom dem her i New York.

Mens Carlsen overrasket i første parti, var det ikke sånn lørdag.

– Jeg følte jeg spilte ok og var i ferd med å spille han ut. Men så byttet han av mange brikker og da ble det remis. Det var ikke så mye å gjøre med det.

Om sin motstander sa Carlsen at han ikke hadde vært spesielt farlig, men roste samtidig Karjakin for solid spill.

– Det er hviledag i morgen. Hva skal du gjøre da?

– Det vet jeg ikke. Jeg syns det er litt tidlig med en fridag, sa Carlsen til VGTV.

VGs sjakkekspert Jon Ludvig Hammer tror Carlsen ikke føler at han har kommet skikkelig igang med VM-kampen, selv om to partier er unnagjort.

– Det sier noe om hvordan har oppfattet de to første partiene. Han føler ikke at matchen har kommet skikkelig igang. Han har lyst til å føle at han får til noe, at noe skjer rett og slett, sier VGs sjakkekspert Jon Ludvig Hammer om Carlsens intervju.

– Jeg hadde ingen problemer, sa Carlsen til den offisielle sendingen i USA.

Tenkte lenge



– Han overrasket ved å ikke overraske, lo sjakkeksperten Atle Grønn, på plass på VM-arenaen.

– Han kom greit ut av åpningen, konstaterte Henrik Carlsen.

– Magnus var litt mer alvorlig i dag, kunne pappa avsløre.

Magnus Carlsen brukte ekstremt lang tid på sitt 13. trekk.

– Jeg skjønner ikke helt hvorfor Magnus tenker så lenge, sa Simen Agdestein på VGTV.

– Nå har Magnus tenkt i over 20 minutter. Det er for lenge. Det gjør oss litt bekymret, sa Jon Ludvig Hammer. Et par minutter senere kom trekket.

Etter hvert fikk Simen Agdestein lyst til å gi VG en overskrift:

– Nå har Magnus utlignet. Nå er det bare å kjøre på videre og vinne!

Litt etterpå gliste Agdestein:

– Nå skal Magnus trylle!

Bror Espen Agdestein konstaterte i spillelokalene i New York:

– Magnus vil gjerne prøve, men stillingen er helt jevn.

Støy på arenaen

Det var snakk om at det hadde vært noe støy inn til spillerne i fredagens parti.

– Det var ikke noe problem. Det var bare litt summing. Og nå har arrangørene gjort en del for at det skal bli mindre støy, sier manager Espen Agdestein til VG.

Søndag er det fridag i sjakk-VM. Carlsen har ordnet seg et «fristed» som han kan dra til på fridagene.

– Men jeg tror ikke vi kommer til å dra dit på denne fridagen, sier Agdestein.

På 12 oppgjør i klassisk sjakk før lørdagens parti hadde Carlsen aldri tapt med svart mot Sergej Karjakin. Tallenes tale var: to seirer, 10 remis og null tap.

Tittelkampen går over 12 partier. Førstemann til 6,5 poeng har vunnet. I Chennai i 2013 brukte Carlsen ti partier på å slå Viswanathan Anand. I Sotsji ett år senere vant han etter 11 partier. Nordmannen er stor favoritt blant bookmakerne til å forsvare tittelen også denne gang.

Både Sergej Karjakin og Magnus Carlsen er født i 1990 og tilhører altså samme generasjon sjakkspillere. Karjakin har allerede fylt 26 år, mens Carlsen fyller om snaut tre uker.