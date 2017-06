STAVANGER (VG) (Magnus Carlsen–Wesley So 1/2-1/2) Ingen klarte å avgjøre da verdensener Magnus Carlsen (26) møtte verdenstoer Wesley So (23) i det første partiet av Norway Chess.

Wesley So fikk juling av Carlsen i lynsjakk mandag, da verdensmesteren spilte skjorta av alle de andre sjakkstjernene.

Men tirsdag klarte han å forsvare seg så godt at Magnus Carlsen måtte gi opp å vinne. Etter 64 trekk var det klart for remis.

– Jeg var kanskje litt for tam ... Det var bare jeg som ville noe i dette partiet, sa Carlsen til VG etterpå.

1. runde Norway Chess: Magnus Carlsen, Norge-Wesley So, USA 1/2-1/2. Maxime Vachier-Lagrave, Frankrike-Viswanathan Anand, India 1/2-1/2. Vladimir Kramnik, Russland-Sergej Karjakin, Russland 1/2-1/2. Levon Aronian, Armenia-Fabiano Caruana, USA 1/2-1/2. Hikaru Nakamura, USA-Anish Giri, Nederland.

I TV2-studio sa han:

– Det ble litt tynt... Jeg prøvde en litt uvanlig åpning, og trodde at jeg skulle bli stående litt bedre. Men det ble ikke så mye ut av det. Jeg følte at jeg gjorde et par halvdårlige vurderinger tidlig. Det ble litt for lett for ham.

– Jeg skjønte at det sannsynligvis var remis, men jeg så ingen måte å lure meg rundt på. Når han bytter springerne, vet han hva han gjør!

Verdenstoer So har hatt et fantastisk år med seier i tre superturneringer, blant annet i Wijk aan Zee, der han slo Carlsen. Derfor har mange sett fram til Carlsen-So som høydepunktet i Norway Chess.

Magnus Carlsen har dermed brukt opp én av sine hvitt-muligheter til å vinne, men så lenge det var mot verdenstoeren, betyr det ikke all verden.

– Det er en lang turnering, sa han til VG.

– So er vanskelig å slå. Men jeg er ikke redd for å spille mot ham. Jeg føler ikke at han kan spille meg ut som en del av de andre her i Norway Chess kan klare, sa Magnus Carlsen i TV2s sjakkstudio.

De siste to møtene før partiet tirsdag hadde endt med remis, men Carlsen vant sist han hadde hvite brikker. Det var i Bilbao i fjor.

Wesley So har stefamilien på plass i Stavanger. Stemoren Lotis Key er en tidligere filippinsk skuespillerinne, og nå bor de i Minnesota. Hun satt inne i spillesalen for å støtte Wesley.

– Det er viktig å ha henne her, sa So til VG mandag.

Wesley So spilte, ikke uventet, ganske forsiktig. Carlsen kom greit ut av åpningen, uten å få noe særlig overtak, til tross for at han hadde hvite brikker.

Tidligere vinnere av Norway Chess: 2013: Sergej Karjakin, Russland. 2014: Sergej Karjakin, Russland. 2015: Veselin Topalov, Bulgaria. 2016: Magnus Carlsen, Norge.

Etter hvert ble det dobbeltbonde-bonanza:

– Vi får to dobbeltbønder - og begge i samme linje! Dermed blir det en symmetrisk stilling der Carlsen har en ørliten fordel takket være terrengfordelen på dronningfløyen, fastslo Jon Ludvig Hammer som ekspert på VG Live.

– Magnus ligger hårfint over, sa hans trener Peter Heine Nielsen.

– Dette kan bli en kjedelig remis, eller Magnus kan få overtaket.

Magnus Carlsen brukte 15 minutter på sitt 16. trekk. Til slutt bestemte han seg for å kjøre bonden frem til b5.

– Magnus har en tydelig sluttspillfordel med bønder som er kommet lenger frem enn svarts og mer aktiv tårnposisjon, fastslo Jon Ludvig Hammer etter hvert. Men spørsmålet var om So kunne finne de riktige forsvarstrekkene og nøytralisere Carlsens initiativ.

Det klarte han. Carlsen lå en bonde over, men det hjalp ikke. Reglene i Norway Chess gjør at det ikke er lov å tilby remis.

Onsdag skal Carlsen ha svarte brikker mot Fabiano Caruana, som er en kar som tør å angripe mot verdensmesteren.

– Om jeg kommer til å angripe? Det kommer an på hvilken situasjon jeg er i etter åpningen, sier Caruana til VG.

PS: Magnus Carlsen hadde en usannsynlig sterk lynsjakkturnering mandag. Han fikk 7,5 av 9 poeng. Prestasjonen er ekstrem med tanke på at alle de ni motstanderne ligger i sjiktet nummer to til nummer 12 i verden.