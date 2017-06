(Magnus Carlsen-Anish Giri 1/2-1/2) Magnus Carlsen (26) «måtte» vinne, mente selv at han spilte «rævva» og måtte nøye seg med remis mot Anish Giri (22) i Norway Chess.

Dermed har verdensmesteren to poeng på fem partier og har en lang vei frem mot en eventuell turneringsseier.

– Jeg følte at Magnus spilte for primitivt, sa Anish Giri til TV2 etterpå.

– Var du redd for å tape, undret TV2?

– Bare før partiet, smilte nederlenderen.

Magnus Carlsen har bygget seg opp et rykte om at han slår grusomt tilbake etter et tap. Derfor var det store forventninger etter at han tapte lørdagens parti mot Levon Aronian.

– Jeg synes helt ærlig at han ikke spilte så bra, og jeg spilte helt fryktelig dårlig, håpløst, sa nordmannen i TV2-studio.

– Jeg spiller rævva, fortsatte han litt senere.

– Jeg spilte fullstendig overfladisk. Jeg mistet momentum med en gang. Da jeg på slutten burde innsett at stillingen var lik, så bukket jeg en bonde. Men heldigvis var ikke han i stand til å utnytte det særlig godt. Han måtte til og med kjempe litt for å holde (remis).

Carlsen er klar på at det gikk bedre både spillemessig og resultatmessig før fridagen fredag – enn etter. Nå har han bare et halvt poeng på partiene lørdag og søndag.

– Jeg er ikke håpløst langt bak, men jeg spiller ikke så dårlig nå at det ikke er tema en gang, sa han om en mulig Norway Chess-seier.

Giri gikk i årevis uten å tape for Carlsen i langsjakk, og brukte den statistikken for alt hva den var verdt, helt til han røk på sitt første tap mot verdensmesteren i juli 2016.

Carlsen hadde en bitteliten fordel etter åpningen, men det var laaaaang vei til en eventuell seier.

– Det viktigste i dag er å spille et godt parti. Jeg tror Magnus primært prøver å spille god sjakk, så lykkes det på lang sikt, sa Carlsens trener Peter Heine Nielsen på TV2-sendingen.

– Han vil gjerne vinne, men han gjør ett trekk om gangen her, fortsatte Carlsens gode hjelper da de passerte 20 trekk.

VG-ekspert Jon Ludvig Hammer kom med en alarmerende melding etter 25 trekk:

– Sjakkcomputerne sier nå at Magnus har dummet seg ut og bukket en bonde! Men er det en bukk eller er det et offer?, undret Hammer.

På TV2 konstaterte Aryan Tari:

– Giri står fortsatt en bonde over, men Magnus har fribonde på d5 og best spill nå.

Nederlenderen imponerte i hvert fall ikke eksperten Peter Svidler, som på chess24 konstaterte tørt:

– Det føltes som om Giri prøvde å utligne en posisjon der han var bedre. Det er ingen god idé ...

– Jeg var tom i hodet i går, og jeg var tom i hodet i dag også, sa Magnus Carlsen i TV2-studioet etterpå.

Før søndagens parti hadde de to spilt 15 remis, og tatt én seier hver.