Carlsen klarte bare remis med hvitt mot den dårligst rangerte

(Magnus Carlsen-Baskaran Adhiban 1/2-1/2) Håpet om å vinne Tata Steel-turneringen svinner for Magnus Carlsen (26) etter at han fredag klarte bare remis mot feltets dårligste rangerte spiller.

Nordmannen hadde attpåtil hvitt mot inderen Baskaran Adhiban, som har vært en overraskelse i den prestisjefylte turneringen.

Carlsen burde helst ha vunnet om han skulle ha planer om å vinne sammenlagt.

Tata Steel-turneringen fredag: Magnus Carlsen-Baskaran Adhiban 1/2-1/2. Anish Giri-Harkrishna 1/2-1/2. Richard Rapport-Loek van Wely 1/2-1/2. Dmitrij Andrejkin-Wesley So 1/2-1/2. Yi Wei-Sergej Karjakin 1-0.

VG live: Hver dag følger Jon Ludvig Hammer partiene trekk for trekk

Inderen lå faktisk bare et halvpoeng bak Carlsen foran denne runden, som er den tredje siste i turneringen. Og de hadde aldri tidligere møttes.

– Jeg ble imponert over hvordan Adhiban – med svart – klarte å tilrive seg initiativet mot verdensmesteren, sier VG-ekspert Jon Ludvig Hammer.

Den suverene lederen i Tata Steel-turneringen, amerikanske Wesley So, fikk en tidlig remis fredag, og alle rivalene visste hvordan det hadde gått med ham mens de fortsatt spilte.

Adhiban spilte skandinavisk åpning mot sin skandinaviske motstander.

– Det virker som at Magnus har fått en fin start, konstaterte Jon Ludvig Hammer på VG Live.

Les også: Remis for Carlsen - nå kan seieren ryke

Da de nærmet seg trekk 30, fastslo Hammer:

– Carlsen står bonde over, men svarts brikker står virkelig bra! De koordinerer perfekt, og om noen står bedre her, ville jeg påstått det var svart. Men en bonde er en bonde – kanskje Magnus kan ri av stormen og beholde merbonden inn i et sluttspill.

Etter at inderen spilte litt unøyaktig, sto Carlsen best, men så gjorde verdensmesteren en tabbe som Adhiban ikke utnyttet.

Les også: Magnus Carlsen passerer 80 mill. kroner

Det lå an til remis da Carlsen plutselig fant en variant der han kunne jobbe for seier. Men inderen forsvarte seg bra:

– Ld4 er et ypperlig trekk av inderen. Han går for b2-bonden istedenfor f2-bonden. Dermed kommer dette partiet til å bli remis i løpet av tre-fire trekk, fastslo Jon Ludvig Hammer etter 40 trekk. Han fikk rett etter hvert: det ble remis etter 49 trekk.

Carlsen møter Pavel Eljanov (svart, lørdag) og Sergej Karjakin (hvit, søndag) i sine to siste partier.