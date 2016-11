Carlsen klar for omspill etter lynrask remis: – Føler jeg har en veldig god sjanse

NEW YORK/OSLO (VG) (Magnus Carlsen-Sergej Karjakin 1/2-1/2) Magnus Carlsen (25) viste ingen interesse for å vinne det 12. og siste partiet mot Sergej Karjakin (26).

Det 12. og siste partiet i sjakk-VM endte med ny remis og dermed 6-6 - og omspill onsdag.

– Hvorfor ble det så kort?

– Fordi jeg ville det, lo Carlsen da han snakket med VGTV.

Omspill-reglene * Omspill oppstår hvis det står 6-6 etter de 12 partiene i langsjakk. * Omspillet starter med fire hurtigsjakkpartier. Tid: 25 min. pr. spiller + 10 sekunder pr. trekk. * Deretter to og to lynsjakk-partier, maksimalt ti partier. Tid: Fem minutter pr. spiller + 3 sekunder pr. trekk. * Siste mulighet til avgjørelse er såkalt armageddon, et parti der hvit har mer tid (fem mot fire min.), mens svart vinner ved remis.

– Jeg følte ikke at i dag var dagen for å ta sjanser. Nå blir det omspill og slik som matchen har gått er det fint for meg. Jeg føler at formen er oppadgående, fortsatte nordmannen.



– Føler jeg har en veldig god sjanse



Dermed blir det sjakkbonanza om to dager - på Carlsens 26-årsdag. Der starter han med sorte brikker etter loddtrekning på pressekonferansen etter partiet.

– Å spille fire hurtigsjakkpartier føltes som en god idé, fortsatte Carlsen til VG.

– Hvor sikker er du på seier?



– Ikke i det hele tatt, men jeg føler at jeg har en veldig god sjanse.

Han fortalte videre at det hadde vært godt med noen dager fri for å ta seg igjen etter lange og krevende partier.

– Jeg føler meg fin. Det er bra å få noen dager til å få igjen litt energi.

– Jeg må forberede meg både til å spille en raskere type sjakk og kanskje noen nye ideer. Først og fremst kanskje få den energien jeg kan.

Inne i ekstraomgangene

Skulle omspillet gå helt til «Armageddon» ville Carlsen helst starte med sorte brikker.

– Vi har spilt mange remiser, så da ville jeg kanskje valgt sort, sa nordmannen på pressekonferansen.

– Vi får håpe det ikke blir Armageddon. Det er litt mye, lo Karjakin ved Carlsens side.

Carlsen har ved flere anledninger vist at han er fotballinteressert. I 2013 fikk han ta avspark på favorittklubben Real Madrids stadion foran drøye 70 tusen tilskuere. Under EM i sommer vartet Carlsen opp med Payet-sangen utenfor Stade de France etter at vertsnasjonen slo Romania. Han fikk spørsmål om omspillet på onsdag er som straffesparkkonkurranse

– Jeg tror ikke vi er på straffekonken enda. Vi er inne i ekstraomgangene. Jeg skjønner at noen ganger kan det hende at ingen av lagene ønsker å score, men det er også spennende med ekstraomganger.

– Jeg er ikke stolt av dagens spill, men jeg tror det er et rettferdig resultat.

Kommentar: På med sjakken!

Saken fortsetter under videoen

Gikk for remis



Tidlig i partiet ble det klart at Carlsen trolig gikk for remis på det 12. og siste ordinære partiet. 30 trekk ble det korteste VM-partiet etter at systemet ble endret.

– Han går for tie-break. Rett og slett. Det går ikke an å si noe annet, sa Jon Ludvig Hammer etter at 18 trekk var gjort.

– Du kan ikke påstå at han ønsker å vinne dette partiet.

I VM-lokalene i New York gikk manager Espen Agdestein rundt seg selv i nerver.

– Det er bra om det blir omspill, sa manageren.

– Dette er en Magnus som i hvert fall ikke tar noen risiko, sa storesøster Ellen Carlsen i VGTV-studio.

Magnus Carlsen smilte og lo da han kom til VM-lokalet sammen med pappa Henrik og trener Peter Heine Nielsen.

Fridagen søndag ble brukt til litt fotball og basketball og ellers rolig oppkjøring til det siste klassiske partiet.

Mandagens remis kom etter bare 30 trekk, det første lovlige tidspunktet for å ta remis.

New York, USA 20161128. Sjakk-VM 2016. Regjerende mester Magnus Carlsen møter utfordrer Sergej Karjakin fra Russland til tolvte parti i kampen om VM-tittelen. Foto: Pontus Höök / NTB scanpix Foto: Pontus Höök , NTB scanpix