Magnus Carlsen (26) kan ta årets første triumf i klassisk sjakk. Med kjæresten Synne Christin Larsen (22) som støtte på Isle of Man.

Verken trener Peter Heine Nielsen, pappa og alt-mulig-mann Henrik Carlsen eller manager Espen Agdestein er med til øya i Irskesjøen.

Det er derimot Synne Christin Larsen, og kjærestestøtten gjør tydeligvis underverker, for Carlsen leder nå og ligger an til å ta sin første turneringsseier i klassisk sjakk i 2017.

De to ble første gang observert sammen under Tata Steel-turneringen i Nederland i januar, i mars bekreftet de forholdet sitt - og nå er det altså bare disse to som utgjør Team Carlsen på Isle of Man.

Fredag spilte Magnus Carlsen remis mot inderen Vidit Santosh Gujrathi, som også er den som er nærmest nordmannen i sammendraget. Partiet var over etter 31 trekk.

– Jeg er glad jeg slapp såpass billig unna der, sier Carlsen til mattogpatt.no.

Med seg til partiet hadde han kjæresten, som han også la ut Instagram-bilde av her om dagen:

Ifølge chess.com ble Carlsen forsinket til et av partiene, fordi han sammen med kjæresten besøkte øyas høyeste fjell, Snaefjell. Han måtte ringe arrangørene for å bli hentet, slik at han kom tidsnok.

På Isle of Man har Carlsen nå 6 av 7 mulige poeng. Han har vunnet over Bardur Orn Birkisson, Eugene Perelshteyn, Jeffrey Xiong, Julio Granda Zuniga og Pavel Eljanov, samt spilt remis mot Rustam Kasimdzhanov og nå altså Vidit Santosh Gujrathi.

Tidligere har Carlsen tre 2. plasser. Nylig ble han slått ut sensasjonelt tidlig av World Cup, noe som gjorde at han satte kursen nærmest direkte til Isle of Man, for å få konkurransetrening der i stedet.

– Det er for tidlig å friskmelde meg. Jeg har ikke møtt så mange gode spillere ennå. Men jeg kan ikke spille mot noen andre enn de som er foran meg og de har stort sett gjort det bra, sier Carlsen til mattogpatt.no.

Carlsen har vært i storslag i sjakk med kort betenkningstid i 2017. Derimot har han slitt i turneringer med klassisk sjakk. I hvert fall hvis vi sammenligner med vanlig Magnus Carlsen-nivå.

Førstepremien på Isle of Man ligger på 530 000 kroner. I tillegg kommer startpengene. Trolig kan Carlsen innkassere omkring en million kroner – om han skulle gå til topps.