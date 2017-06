Carlsen kan miste førsteplassen på verdensrankingen i dag

Magnus Carlsen (26) har hatt en svak turnering i Norway Chess og ligger på delt sisteplass to partier før slutt. Med tap mot Sergej Karjakin i dag, kan nordmannen miste førsteplassen på rankinglisten.

– Ja, det kan han. Selv med to remiser på de to siste rundene, kan førsteplassen ryke. Ved tap er det veldig stor sjanse for at han mister den, sier sjakkekspert Tarjei J. Svensen, og grunnleggeren av sjakksiden Matt & Patt.

Verdensrankingen i langsjakk 1. Magnus Carlsen, Norge, 2818,6

2. Vladimir Kramnik, Russland, 2812,2

3. Wesley So, USA, 2810,5

4. Levon Aronian, Armenia, 2808,3

5. Fabiano Caruana, USA, 2802,3

Foran dagens møte med Sergej Karjakin (27), med hvite brikker, pustes Carlsen i nakken av Vladimir Kramnik (41). Onsdag tapte Carlsen mot russeren med sorte brikker, og nå skiller det kun 6,4 rankingpoeng mellom spillerne.

Svensen forklarer hvor jevnt det er mellom spillerne på rankinglisten før den åttende av totalt ni runder i Norway Chess.

• Hvis Carlsen spiller remis mot Karjakin vil han miste 0,7 rankingpoeng.

• Hvis Kramnik vinner mot Maxime Vachier-Lagrave tjener han 4,8 rankingpoeng.

• Hvis dagens partier forløper som ovenfor, vil det kun skille 0,9 rankingpoeng før siste runde.

Vunnet kun fem av 27 mulige

– Før var det slik at Magnus pleide å spille ut motstanderen fra en ganske lik stilling. Den klassiske Magnus-oppskriften har vært å skaffe seg en liten fordel for så å kverne motstanderen i senk. Det virker det som at han ikke klarer lengre. Kanskje motstanderne har funnet en måte å løse det på, fortsetter Svensen.

NÆRMESTE UTFORDRER: Vladimir Kramnik under pressekonferansen før Norway Chess mandag. Russeren er kun 6,4 poeng bak Carlsen på verdensrankingen. Foto: Torstein Bøe , NTB scanpix

Siden sin bestenotering i starten av mai 2014, har Carlsen mistet hele 63,4 rankingpoeng frem til midten av juni 2017. Om man ser på kalenderåret 2017 har nordmannen kun vunnet fem partier av 27 mulige.

– Det er veldig lavt for Magnus, sier Svensen.

Likevel poengterer Svensen at Carlsen knapt har opplevd en tøff periode siden han inntok verdenstoppen.

– Han pleide å være selve definisjonen på stabilitet og hadde nesten ingen dårlige turneringer. I Norway Chess i 2015 gikk det veldig dårlig, men han kom relativt raskt tilbake.

Carlsen fikk en «ny høst» med en 2.-plass i Sinquefield Cup i USA, før han ble den første i historien som forsvarte en tittel i hurtigsjakk i verdenssjakkforbundet (FIDE).

Delt sisteplass

Klokken 16 møter Carlsen sin VM-motstander fra 2016, Karjakin, med hvite brikker. Russeren har heller ikke hatt en god turnering i Norway Chess og ligger kun et halvt poeng foran Carlsen – som er nederst på tabellen (delt sisteplass sammen med Vachier-Lagrave).

– Det er pinlig det jeg har fått ut av de to siste partiene med hvit nå. Jeg er glad for at jeg ikke tapte igjen. Det var ikke mye annet å rope hurra for, sa en skuffet Carlsen til TV 2 etter partiet mot Vachier-Lagrave tidligere denne uken.

PSSST! Kramnik møter Vachier-Lagrave med sorte brikker i nest siste runde av turneringen. Også der starter partiet klokken 16.