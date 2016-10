Carlsen kan gjøre 20 mill. på tre VM-matcher

Magnus Carlsen (25) kommer til å tjene omtrent 5,5 mill. kroner om han skulle vinne VM-matchen mot Sergej Karjakin (26).

Taperen får – etter det VG erfarer – rundt 3,5 mill. kroner.

– Avtalen er underskrevet og klar. Men den er konfidensiell, sier Carlsens manager Espen Agdestein til VG.

Slik er sjakk-VM: 11. november: parti 1. 12. november: parti 2. 14. november: parti 3. 15. november: parti 4. 17. november: parti 5. 18. november: parti 6. 20. november: parti 7. 21. november: parti 8. 23. november: parti 9. 24. november: parti 10. 26. november: parti 11. 28. november: parti 12. **Avgjørelsen om farge skjer under åpningsseremonien 10. november. **Den som først når 6,5 poeng, har vunnet.

Om Carlsen skulle vinne – som han gjorde både i 2013 og 2014 – kan det bety at han har innkassert cirka 20 mill. kroner på tre kamper om VM-tittelen.

Selv om Magnus Carlsens tredje VM-match går i verdensmetropolen New York, blir det etter alt å dømme ingen rekordsum å hente for den norske sjakkhelten.

Han kommer trolig til å tjene litt mer enn han gjorde i Sotsji-matchen i 2014, men samtidig noen millioner mindre enn han gjorde i indiske Chennai i 2013.

Den gang håvet han inn hele ni millioner kroner for seieren over Viswanathan Anand.

Premiesummen i New York er til sammen ni millioner kroner. Det er det som er satt som minimum for en VM-match. Til sammenligning var den i Chennai 15 mill. kroner. Nøkkelen er at vinneren skal ha 60 prosent av premiepotten og taperen 40 prosent.

– Det er selskapet Agon som arrangerer VM-matchen. De betaler inn summen til FIDE, og så får vi penger fra dem. Men det er FIDE vi skriver avtale med, forteller Espen Agdestein.

Til tross for at det er avslørt økonomiske problemer i det internasjonale sjakkforbundet den siste tiden, er Agdestein absolutt ikke redd for at ikke skal få pengene sine.

Selv om Magnus Carlsen kan komme til å innkassere gode penger på VM-matchen, har han også store utgifter. Som til de to andre VM-matchene, tar han med seg et lite, men eksklusivt team. Lege Brede Kvisvik er med også denne gang, det samme er kokken Magnus Forssell.

– Det er greit for Magnus å ha med en lege som han kjenner, at han slipper å dra til en ukjent amerikansk lege om det skulle være noe, sier Agdestein.

Sjef for teamet er Espen Agdestein, mens pappa Henrik Carlsen er «libero» – men kanskje den aller viktigste brikken for Magnus Carlsen personlig. Det er han som ofte ordner opp i de små detaljene som er viktige for verdensmesteren. Agdestein er den som fronter Carlsens interesser overfor arrangørene, og den som tar den største støyten når det gjelder media og sponsorer.

Den velrenommerte avisen Kommersant skrev i sommer at den russiske satsingen på Sergej Karjakin opp mot og under Carlsen-oppgjøret, vil koste omkring én million euro, altså rundt ni millioner kroner. Trolig vil dette i stor grad bli betalt av det russiske sjakkforbundet og kanskje også sportsministeriet.

– Ved å ha et superteam rundt meg, kan jeg gi verdensmesteren kamp, sa Karjakin selv til Sport Ekspress.

11. november braker det løs. Øst mot vest, Russland mot Norge, Sergej Karjakin mot Magnus Carlsen.