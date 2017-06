Carlsen imponerer: – Det flyter godt

Magnus Carlsen (26) er plutselig til å kjenne igjen under hurtigsjakkturneringen i Paris.

Med seieren over bulgarske Veselin Topalov tok Carlsen sin fjerde seier for dagen.

– Jeg er bare glad for at alt flyter godt. Jeg har vunnet de fire siste kampene mine. Man kan ikke gjøre det bedre enn det, sa Carlsen da han oppsummerte overfor Chess24 etter seieren mot Topalov.

Men underveis så det stygt ut ved et par anledninger.

– Går bra



– En stund trodde jeg at jeg skulle tape, men til slutt bestemte jeg meg for å ofre løperen da hadde jeg overtaket. Jeg bestemte meg for å gjøre det enkelt for meg selv.

En lettet Carlsen har vist et helt annet nivå enn under Norway Chess hvor 26-åringen såvidt unngikk sisteplassen i turneringen.

– Jeg føler at det går bra. Jeg regner godt selv om jeg går glipp av noe - men hvem gjør ikke det i hurtigsjakk, sier Carlsen til Chess24 før han fastslår: «Men det flyter godt».

Den tredje seieren kom mot Wesley So. Han ble slått med svarte brikker. Carlsen delte ledelsen med So etter første dag, og da amerikaneren gjorde et dårlig trekk mot slutten benyttet Carlsen sjansen.

I den sjette runden som avslutter dagen, er det verdenstreer Hikaru Nakamura som er motstander.