Analyse av partiet

Magnus Carlsen strategi i åpningen vek fra slik vi vanligvis ser verdensmesteren spille sjakk: I stedet for å bare forsøke å utlikne, få en spillbar stilling, og derfra vise han er duellens beste spiller, valgte han i dag en 21 trekks lang forberedelse og beveget seg inn i åpningsteoriens tykkeste skog. Der ofret han en bonde og fikk til gjengeld en ødelagt hvit kongestilling med angrepsmuligheter. Bare et par trekk etter Carlsens nyhetsoverraskelse, skulle imidlertid Karjakins tjuetredje trekk tårn til a6 sende verdensmesteren i tenkeboksen i en halv time. Dette var et alvorlig tegn på at noe ikke hadde gått som planlagt.

Med alle de hvite brikkene pekende ned mot den sorte kongen var situasjonen plutselig livsfarlig for Carlsen, og tidspresset hans hjalp ikke på situasjonen. Med bare ett minutt igjen på klokken kom tabben som kunne latt Karjakin avgjøre nok et parti i sin favør. 38..Se7? tillot 39.Db3! som etter taktiske finesser ville gitt russeren et klart overtak. Da Karjakin heller spilte 39.Lxf7 måtte Carlsen fortsatt finne svært nøyaktige forsvartrekk, men med nye femti minutter på klokken lyktes verdensmesteren i å komme opp med en remis-plan. Etter 74 måtte Karjakin gi opp gevinstforsøkene og holde seg til sin ettpoengs-ledelse for nå.

Av Erle Marki Hansen