Carlsen i perlehumør: Her er gullkornene fra VM så langt

NEW YORK (VG) Magnus Carlsen (25) er i så godt humør at han sliter med å si noe seriøst i sjakk-VM så langt.

– Perlehumør, uttrykker pappa Henrik Carlsen det.

– Han virker veldig avslappet. Det er ikke noen bekymringer der. Han virker å være i godt slag, sier manager Espen Agdestein.

Til tross for at det «bare» ble remis med hvite brikker i åpningspartiet, var Carlsen likevel i strålende humør etterpå.

Det store samtaleemnet var hans valg av åpning, Trompovsky, som han innrømmet at han litt sammenheng med Trumps valgseier – i tillegg at han hadde tro på at det ville være noe som overrasket Karjakin.

Da han både i TV-intervjuer og på pressekonferansen etterpå fikk spørsmål om dette, utbrøt Carlsen likevel til slutt:

– Hadde jeg visst at jeg skulle få så mange spørsmål om det, så hadde jeg spilt en annen åpning.

Et annet spørsmål kom fra en amerikaner som lurte på hva Carlsen mente om at en stor sjakkturnering foregår i St. Louis - med mange av de beste i verden - samtidig med VM:

– De får gjøre hva de vil, svarte Carlsen - til latter fra salen.

Også på torsdagens pressekonferanse fikk Carlsen latteren fram hos pressefolkene ved flere anledninger.

Én av dem var da en journalist spurte:

– Hvem anser du får å være den beste sjakkspilleren i verden, og hvorfor?

– Unnskyld, men kan du gjenta spørsmålet, hvem som er den beste…., spurte Carlsen smilende.

Latteren runget, før Carlsen til slutt svarte:

– Det blir vel bestemt i løpet av de neste tre ukene? Men hvis jeg kan få være litt dristig, så er det meg selv.

Han ble også spurt om hvordan han skal beseire Sergej Karjakin:

– Jeg får slå ham til han til slutt faller, svarte Magnus Carlsen.

Han spilte fredag remis i det første partiet i sjakk-VM. Lørdag spiller han med svarte brikker, og da gjelder det trolig å forsvare seg mot en angripende russer i Sergej Karjakin.

Mesterskapet går i alt over 12 partier. Førstemann til 6,5 poeng har vunnet. Carlsen avgjorde etter bare ti partier i sin første VM-match mot Viswanathan Anand. Da han forsvarte tittelen i 2014, trengte han 11 partier mot samme Anand.