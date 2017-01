WIJK AAN ZEE (VG) (Magnus Carlsen-Anish Giri 1/2-1/2) Magnus Carlsen (26) rotet bort en tilsynelatende sikker seier i dagens Tata Steel-parti mot Anish Giri (22) som endte med remis etter utrolige 121 trekk. Etterpå forlot nordmannen spillelokalet i sinne.

I fjor sommer slo Magnus Carlsen remis-spesialisten Anish Giri for første gang i et langsjakkparti. I dagens 17. møte mellom de to sjakkstjernene i Tata Steel så han lenge ut til å gjøre det igjen.

I et intenst sluttspill fikk Carlsen sjansen til å avgjøre – men plutselig tok partiet en dramatisk vending. Den regjerende verdensmesteren overså flere vinnermuligheter, inkludert en matt i tre trekk, noe som gjorde at partiet i stedet endte med remis. Etterpå var Carlsen tydelig forbannet og ga bare en kort kommentar på vei ut av lokalet:

– Det er sinnssykt, sier Carlsen i full fart mot utgangsdøren med VG i hælene.



SKUFFET: Carlsen måtte etter hvert innse at flere muligheter til å avgjøre partiet var spolert. Foto: Joachim Baardsen/VG

– Skandaløst

Sinnssykt eller ikke: VGs sjakkekspert er forbauset over spillet til Carlsen. Jon Ludvig Hammer beskriver feilen slik:

– Det er spinnvilt. Det er den største enkelttabben hans på lang, lang tid. Det er faktisk skandaløst av Magnus, sier Hammer.

Giri håner på sin side Carlsen. De to har lenge hatt et spesielt forhold, og nederlenderen holder ikke igjen i intervjusonen etter sitt overraskende comeback.

– Det må være det pinligste øyeblikket i Magnus sin karriere, sier 22-åringen til arrangøren.

– Jeg gikk for et sluttspill som jeg trodde var helt likt, men jeg må ha feilvurdert det. Han spilte fint før tidskontrollen, mens jeg misset en del ting. Etterpå var jeg helt ute av det, men så begynte han å tenke lenge uten grunn og gjorde en feil. Etter det spilte jeg briljant, utdyper Giri overfor VG.

Carlsen-trenerens reaksjon

Carlsens mangeårige trener og samtalepartner Peter Heine Nielsen er selv på plass i den lille byen som ligger rundt fire mil utenfor Amsterdam sentrum. Dansken blir trolig viktig de kommende timene i Carlsens forsøk på å legge episoden bak seg.

Sittende foran en datamaskin vegg-i-vegg med selve spillelokalet, fulgte Heine Nielsen i dag slutten av partiet. Han syns det er merkelig at Carlsen overså en matt-mulighet som var relativt lik sjansen han utnyttet da han avgjorde VM-kampen mot russiske Sergej Karjakin i november.

– Det en veldig enkel seier på et tidspunkt. Enten overså Magnus muligheten eller så trodde han at det han spilte ville vinne enkelt. Det er litt tilfeldig at Giri kan forsvare seg, men det er merkelig. Det minnet veldig om det siste partiet i New York. Det er ergerlig for Magnus spilte et veldig godt parti, mens Giri var dårlig, sier Heine Nielsen til VG.

SYNS CARLSEN-FEIL VAR MERKELIG: Trener Peter Heine Nielsen er på plass i Wijk aan Zee. Lørdag fulgte dansken Carlsens parti mot Giri via en datamaskin i naborommet. Foto: Joachim Baardsen/VG

Spesiell forhistorie

Den lille kystbyen Wijk aan Zee har bare 2400 innbyggere, men nærmere 10 prosent av dem var på plass lenge før dagens over syv timer lange duell mellom yndlingen Giri og hans norske nemesis begynte.

At Carlsen aldri hadde slått Giri før fjorårets møte i Spania, kan være en av grunnene. Det har utvilsomt bidratt til en helt spesiell tone mellom de to. De verbale stikkene har vært mange. Det samme har partiene. Og etter dagens oppsiktsvekkende avslutning er det fremdeles dødt løp på listen over innbyrdes oppgjør.

– Det viser at guder også er menneskelige, sier den spanske El Pais-reporteren Leontxo García til VG om Carlsens tabbe.



«Med utgangspunkt i dette partiet, tenker jeg at det er tydelig at Carlsen fremdeles har et massivt kompleks når det kommer til å spille mot Giri», skriver den britiske stormesteren Daniel Gormally på Twitter, som også han er sjokkert.



FIKK PROBLEMER: Anish Giri havnet i trøbbel mot Carlsen etter åpningen. Foto: Joachim Baardsen/VG

– Ergerlig

Til tross for den spolerte sjansen, kan Carlsen fortsatt forsvare Tata Steel-titlene fra 2015 og 2016 ved utgangen av neste uke. Etter syv partier står verdensmesteren fra Lommedalen med 4,5 av syv mulige poeng. Foreløpig er det bare Wesley So (23) som har gjort det bedre med sine fem.

– Det er seks partier igjen. Hvis Magnus spiller godt, bør det gi nok poeng til å vinne turneringen, sier Carlsen-trener Heine Nielsen.

PS: Amerikanske So spilte i dag uavgjort mot Pavel Eljanov. So møter i morgen armenske Levon Aronian (34), mens det venter lettere motstand for Carlsen i form av den lavere rangerte nederlenderen Loek van Wely (44).

Runde 7:

Carlsen-Giri 1/2-1/2, Karjakin-Aronian 1-0, Wei-van Wely 1-0, Rapport-Nepomnjasjtsji 1/2-1/2, So-Eljanov 1/2-1/2 og Wojtaszek-Adhiban 0–1.

Stillingen etter 7/13 runder:

1. So – 5 poeng

2. Eljanov – 4,5 poeng

3. Wei – 4,5 poeng

4. Carlsen – 4,5 poeng

5. Karjakin – 4 poeng

6. Aronian 3,5 poeng

7. Harikrishna – 3,5 poeng

8. Giri – 3,5 poeng

9. Adhiban – 3,5 poeng

10. Andrejkin – 3,5 poeng

11. Wojtaszek – 3 poeng

12. Nepomnjasttsji – 2,5 poeng

13. Rapport – 2 poeng

14. van Wely – 1 poeng