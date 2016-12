DOHA (VG) Bare en omdiskutert regel skilte Magnus Carlsen (26) fra VM-gullet i hurtigsjakk. Fredag spiller han for VM-tittelen i lynsjakk.

– Hvor store er sjansene for gull, spør VG og løper etter Magnus Carlsen opp trappene på den store håndballarenaen i Doha – opp mot hans lounge etter VM.

– De er gode, svarer Carlsen, som alltid ærlig og oppriktig.

Stillingen etter første dag: 1. Sergej Karjakin, Russland 10,0. 1. Magnus Carlsen, Norge 10,0. 3. Daniil Dubov, Russland 8,5. 3. Aleksander Morozevitsj, Russland 8,5. 3. Marin Bosiocic, Kroatia 8,5. 3. Maxime Vachier-Lagrave, Frankrike 8,5.

Han og motstanderen i VM-finalen i New York, Sergej Karjakin, ligger likt i tet med 10 poeng etter første dag og tilsynelatende handler alt om disse to. Og muligheten for at russeren skal få revansj for nederlaget for en måned siden da VM-tittelen i klassisk sjakk måtte avgjøres med hurtigsjakk.

– Nei, andre kan også blande seg inn, mener Carlsen.

– I fjor trodde alle at det skulle stå mellom meg og Maxime Vachier-Lagrave den andre dagen, men slik ble det jo ikke. Og andre kan komme opp også denne gang.

I fjor hadde Carlsen 9,5 poeng etter 12 partier i lynsjakk-VM. Denne gang har han 10 poeng. I fjor kollapset han totalt den andre dagen. Det har han ingen planer om denne gang.

– Men det blir tøft. Jeg regner med at jeg kommer til å møte mange av de beste spillerne i verden fredag. Først og fremst de antatt beste, som har hatt en litt dårlig start på mesterskapet, men som er på full fart oppover på resultatlisten. Og de kan bli veldig vriene.

Magnus Carlsen stråler der han titter ut over VM-hallen.

– I dag har jeg spilt sjakk på det nivået jeg ønsker å spille på, sier han.

– Fortsetter jeg sånn, så kommer det til å gå veldig bra!

FØLGER MED: Magnus Carlsen studerer partiet mellom Sergej Karjakin og Jan Nepomnjasjtsji under VM i lynsjakk. Foto: Ole Kristian Strøm , VG

Carlsen var nummer to etter første dag av lynsjakk-VM i fjor, men misset og ble både sint og lei på dag to. Dermed endte det med 6. plass. Nå er han oppsatt på å ta revansj, både fra lynsjakk-VM i fjor og fra bronsen i hurtigsjakk-VM onsdag.

Norges sjakk-konge er opptatt av mer enn å vinne. Han vil også vise sjakk av klasse. Det gjorde han utvilsomt ved å vinne seks av de sju siste partiene torsdag – og med remis i det siste.

Før det hadde han tabbet seg ut og tapt mot nettopp Sergej Karjakin. Ekspertene kunne etterpå fastslå at Carlsen kunne ha krevd remis, fordi det var tre trekk-gjentakelser.

– Det er vanskelig å vite det når repetisjonen ikke er bare fram og tilbake, sier Carlsen, som altså ikke oppdaget den muligheten i spillets hete.

– Uansett fortjente jeg ikke noe fra partiet, fastslår han bestemt.

Punktum.