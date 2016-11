Carlsen hylles for sitt utrolige siste-trekk

NEW YORK (VG) Sjakk-kjennere mener at Magnus Carlsens (26) siste trekk i hele VM-matchen vil gå inn i historien som helt genialt.

Nordmannen trengte bare remis mot Sergej Karjakin for å beholde VM-tittelen, men vant i stedet med hvite brikker – takket være et utrolig dronningtrekk mot slutten.

– Jeg er veldig fornøyd med det trekket. Det er gøy å avslutte med å sette matt, sa Magnus Carlsen da han kom til restauranten på New Yorks 22. gate for å feire seieren, med blant andre en Hollywood-stjerne, i natt.

– Magnus holdt virkelig fokus til siste trekk. Det er jeg stolt over, fastslo hans trener Peter Heine Nielsen.

Les også: Karjakin innrømmer tabbe: – Jeg var ikke i god form

– En elegant avslutning på VM, smilte dansken.

AVGJØRELSEN: - Magnus Carlsen hylles for dette trekket.

Carlsen gjorde et såkalt dronningoffer, vel vitende om at russeren ville bli satt sjakk matt uansett om han valgte å ta dronningen.

– Om ti år vil denne stillingen være i dusinvis av sjakkbøker, skriver den kjente sjakk-fotografen David Llada på twitter.

Så du denne? Carlsen takket pappa i rørende tale

– Kampen som helhet har ikke vært så bra fra et sjakksynspunkt, men dronning h6 er det beste siste-trekket i hele VM-historien, fastslo den ukrainske storspilleren Pavel Eljanov, også det på twitter.

I VGTV-studio ble avslutningen på det fjerde hurtigsjakk-partiet mottatt med evasjoner.

– For en måte å avgjøre mesterskapet på, sa Jon Ludvig Hammer.

Bakgrunn: Hevder at Karjakin-teamet brukte 9 mill. på forberedelser

– Veldig elegant og pent, fastslo Simen Agdestein.

Det var virkelig et kunstverk Magnus Carlsen avsluttet med - og dermed tok VM-tittelen.

Den ukrainske stormesteren Mikhail Golubev uttrykte det slik på twitter:

– Glad for at vi endelig fikk se noe skikkelig sjakk. Vi liker sjakk for saker som dronning h6.

VGs sportssjef: Sjakkongens aller største triumf

Judit Polgar, som har vært offisiell kommentator under VM og var til stede på Magnus Carlsens seiersfest i natt, uttrykte det slik:

– Hvilken vakker avslutning. Gratulerer Magnus!