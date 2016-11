Carlsen har tapt to ganger for Karjakin. Begge ganger med hvitt.

NEW YORK (VG) Sergej Karjakin (26) har ikke slått Magnus Carlsen (25) i tradisjonell sjakk mer enn to ganger. Men begge ganger har han hatt svarte brikker.

Mange trekker frem som en fordel at Magnus Carlsen har hvite brikker i mandagens avslutningsparti mot russeren, men statistikken sier altså at det ikke nødvendigvis er noe pluss.

Omspill-reglene * Omspill oppstår hvis det står 6-6 etter de 12 partiene i langsjakk. * Omspillet starter med fire hurtigsjakkpartier. Tid: 25 min. pr. spiller + 10 sekunder pr. trekk. * Deretter to og to lynsjakk-partier, maksimalt ti partier. Tid: Fem minutter pr. spiller + 3 sekunder pr. trekk. * Siste mulighet til avgjørelse er såkalt armageddon, et parti der hvit har mer tid (fem mot fire min.), mens svart vinner ved remis.

– Jeg har tapt noen partier med hvitt når jeg vært for ambisiøs. En god spiller kan straffe meg. Derfor må jeg ha det på minnet, men jeg føler likevel at hvitt er en fordel, sier Magnus Carlsen foran det 12. partiet.

Trekningen gjorde at nordmannen startet og nå også avslutter med hvite brikker.

Sergej Karjakin hadde svarte brikker da han vant over Carlsen første gang i Wijk aan Zee-turneringen i 2012. I det åttende partiet i VM i New York tok han sin andre seier over Carlsen i klassisk sjakk – og igjen hadde russeren svarte brikker.

Tidligere sjakkpresident Jøran Aulin-Jansson er på plass i New York og finner ingen grunn til å se på statistikken:

– De to partiene har vært i helt andre settinger. Nå handler det om det siste partiet i en VM-finale. Det er et morsomt poeng at Karjakin har hatt svart de to gangene han har slått Carlsen – men det er ikke noe mer enn det, mener Jøran Aulin-Jansson etter å ha hørt på lørdagens pressekonferanse etter parti nummer 11.

– Jeg mener det er 60-65 prosent mulighet for at Magnus avgjør i parti 12.

Sergej Karjakins manager Kyrillos Zangalis er helt enig med nordmannen:

– De to gangene som Sergej har vunnet, har Magnus risikert mye. I et avslutningsparti i VM tror jeg ikke Carlsen kommer til å ta så store sjanser.

– Riktignok vil Carlsen gjerne avgjøre i langsjakk – fordi det blir mer tilfeldigheter i hurtig- og lynsjakk – men samtidig kommer han ikke til å ta for stor risiko.

Mike Klein, som følger sjakk-VM for chess.com, er enig med Karjakin-manageren:

– I et avslutningsparti i VM kommer ikke Carlsen til å ta unødvendige sjanser. Han er helt rolig på at vinnersjansene hans kan øke om det går til omspill med hurtig- og lynsjakk. Derfor virker det ikke sannsynlig at Karjakin skal kopiere bedriften og vinne med svart nå.

– Magnus Carlsen spiller igjen med stor selvtillit i denne VM-duellen, mener Mike Klein.

– Hvor stor er sjansen for at Carlsen forsvarer VM-tittelen?

– Jeg vil si 55 prosent!