Carlsen har innført ekstra sikkerhetstiltak mot russisk hacking

Magnus Carlsen og hans hjelpere i sjakk-VM sikres mot at hackere får tak i hemmelighetene deres.

– Pentagon-sikkerhet, kaller Carlsens manager Espen Agdestein det overfor VG.

– Det handler at ingen uvedkommende får tilgang til det som er viktig for dem, sier kommunikasjonsdirektør Vibeke Hansen i MicrosoftNorge.

Det er de som sørger for at Carlsen, hans trener Peter Heine Nielsen og resten av teamet (som er hemmelig) ikke skal være nervøs for at deres analyser og åpningsforberedelser kommer på avveie før kampen mot russiske Sergej Karjakin (26) som begynner 11. november.

– Det står tross alt om en VM-tittel, og da ønsker vi å sikre oss der dette er mulig, sier Espen Agdestein til VG.

– Helt avgjørende

Russiske hackere er kjent for sine evner til å komme inn i de mest avanserte datasystemer. I idretten skjedde det senest ved at en gruppe som kaller seg Fancy Bears – og som skal ha russisk tilknytning – klarte å komme seg inn i WADAs system og la ut opplysninger om idrettsutøvere som har fått unntak for bruk av ellers ulovlige stoffer.

– Det er selvfølgelig helt avgjørende at ingen får tilgang til våre analyser, sier Agdestein.

Under VM-matchen kommer Magnus Carlsen og Peter Heine Nielsen til å sitte i New York, mens de andre hjelperne skal sitte ett eller flere andre steder i verden.

Vibeke Hansen i Microsoft Norge forteller om hvordan de sikrer at Carlsen-analysene ikke ender hos uvedkommende:

– De får tilgang til vår sky-teknologi, som er kryptert i alle ledd. Skytjenestene sørger for sikker identifikasjon av både personer og verktøyene (PC, nettbrett og mobil) de bruker for å få tilgang. Samtidig er det viktig at teknologien støtter den etablerte arbeidsformen til Carlsen sitt team. De må kommunisere og samhandle enkelt og uforstyrret fra ulike deler av verden.

– Ekstra datakraft

– Hvordan deler Carlsens team opplysningene?

– Det skjer på vanlig måte gjennom Skype, e-post og deling av dokumenter. Men vi har sørget for at de har en helt sikker lagring og deling. Magnus Carlsen og hans folk får også tilgang til datakraft som gjør at de kan analysere spesielt store mengder data, sier Hansen.

Peter Heine Nielsen sier at tilgang til ekstra datakraft er viktig.

– Men samtidig bør det ikke være avgjørende. Veselin Topalov hadde tilgang til ekstrem datakraft i forbindelse med VM-matchen mot Viswanathan Anand, men det hjalp ham ikke. Slikt kan kompenseres på andre måter. Men vi har altså sikret oss god hjelp, sier dansken til VG.

– Hvor mange hjelpere har du rundt i verden?

– Det er konfidensielt, både hvor mange det er og hvem. Men VG har jo allerede gått ut med at Jon Ludvig Hammer skal være deres ekspert under VM, så da kan de fleste regne seg fram til at han ikke skal jobbe med oss denne gang.

