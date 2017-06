Carlsen har ikke spilt så dårlig siden han var 17 år

Magnus Carlsen (26) var 17 år mesteparten av 2008. Ikke siden den gang han har spilt like dårlig som nå i 2017 – hvis vi regner det i ratingpoeng.

Carlsen avsluttet Norway Chess med remis Viswanathan Anand fredag, og unngikk sisteplassen.



– Dette er noe av det dårligste jeg har gjort, sa han til TV2 etter at Norway Chess endte med bare fire av ni mulige poeng.

– Men jeg har troen på at jeg kan komme tilbake, la han til.

Så du denne? Carlsen var bonde for en dag.



Grunnleggeren av sjakknettstedet mattogpatt.no, Tarjei J. Svensen, har regnet ut Carlsens ratingprestasjon pr. år siden 2007. Konklusjonen er klar: hvert eneste år siden 2009 (som 18-åring) hadde Magnus Carlsen bedre ratingprestasjon enn han har hatt i år.

Knallharde tall



Her er tallene:

• Med 2789 i ratingpoeng til nå i 2017 er han hårfint bedre enn i 2008, men altså dårligere enn alle år senere.

• Han har vunnet bare seks av 29 partier til nå i år.

• Scoren i 2017 er seks seirer, 20 remiser og 3 tap.

– Dårlige resultater avler dårlige resultater, fordi du begynner å bli usikker på deg selv, sier Svensen.

Verdensmesteren unngikk i hvert fall å gå uten seier gjennom turneringen – takket være vinsten over Sergej Karjakin torsdag.

Nummer to



Tarjei J. Svensen mener at den beste måten å måle sjakkprestasjoner fra år til år er å bruke ratingprestasjon. Den beregnes ut fra resultatene du oppnår og hvem du spiller mot.

– Magnus Carlsen ble nummer to både i Wijk aan Zee i januar/februar og i Grenke-turneringen i april, bak henholdsvis Wesley So og Levon Aronian.

Derfor var målet å vinne i Norway Chess. Slik ble det slett ikke. Onsdag lå han på sisteplass.

– Det sier seg selv at det ikke har vært noen god turnering for Magnus. Han er verdens beste sjakkspiller, så han skal hevde seg i toppen, sa trener Peter Heine Nielsen på TV2 rett etter partiet.

Men det har ikke bare vært en dårlig år for Carlsen, i mars bekreftet han at han er i et forhold med Synne Christin Larsen (22).



Har x-faktor



VG-ekspert Jon Ludvig Hammer fastslår at Carlsen er dårligere enn han er vant til, men «det ikke er noe dårligere enn bunn-nivået til dem som jager ham».

SJAKKEKSPERT: Jon Ludvig Hammer. Foto: Frode Hansen , VG

– Hvor lenge er det siden Magnus Carlsen viste seg fra sitt beste?

– Han gjordet det jo i lynsjakken i Norway Chess! Jeg skjønner ikke hvorfor han ikke klarte å følge det opp i dagene etter. I lynsjakken viste han jo at han har x-faktor. Ingen andre kunne ha klart å feie verdenseliten av brettet som han gjorde det på Sola den dagen, svarer Hammer.

– Men når viste han det i langsjakk?

– Både Wijk aan Zee- og Grenke-turneringene var jo bedre enn Norway Chess, men vi må vel helt tilbake til sommeren for ett år siden for å finne toppspill av Magnus i langsjakk. Da var han veldig god både i Bilboa og i Norway Chess, sier Jon Ludvig Hammer.

Må ikke miste motet



Carlsen var likevel positiv i TV2s sjakk-studio.

– Jeg har troen på at jeg skal komme tilbake. Så lenge du ikke mister helt motet av å spille dårlig, så er det ikke nødvendigvis bare negativt at det går opp og ned, sa Carslen til TV2.

– Jeg kan ikke love at jeg vinner neste gang, men jeg kan love at jeg skal spille bedre enn her, sa verdensmesteren.

Carlsen innrømmet at han har gitt «litt f...» mot slutten av turneringen. Han avsluttet Norway Chess med remis mot Viswanathan Anand i går.

– Jeg står dårlig, men jeg skal «matte» ham, sa Carlsen da han var innom skriftestolen.

Men han hadde egentlig aldri vinstsjanser, og Anand var også greit fornøyd med remis, så dermed var det slutt etter 34 trekk.

Aronian vant



Vladimir Kramnik på sin side brukte bare 20 trekk på å slå Anish Giri og ble nummer tre i turneringen.

Seieren gikk, ikke uventet, til Levon Aronian. Armeneren vant også Grenke-turneringen i april og er tydelig tilbake i toppslag etter et par skuffende år.

Nå skal Magnus Carlsen spille hurtigsjakkturneringene i Frankrike og Belgia.

– Jeg ser veldig fram til det. Og til å spille bedre langsjakk neste gang - i Sinquefield Cup i USA i starten av august. Det blir en fin mulighet til å ta revansj, sa han i TV2s sjakkstudio.