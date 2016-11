NEW YORK (VG) Magnus Carlsen (25) ble straffet etter å ha forlatt pressekonferansen etter tapet mandag. Nå har han anket.

– Det er en anke på gang, derfor vil jeg ikke kommentere dette noe mer, sa han på pressekonferansen etter onsdagens parti, der det ble remis mot Sergej Karjakin.

Etter å ha tapt mandag, kom Carlsen til pressekonferansen, men forlot den etter å ha sittet og ventet ett til to minutter.

Det står i VM-avtalen at han skal delta på de obligatoriske pressekonferansene. Derfor dømte FIDE ham til å betale 10 prosent av premiesummen i straff. Hvis han vinner, betyr dette drøyt en halv million kroner.

Manager Espen Agdestein bekrefter at straffen er anket, men vil ikke si noe særlig mer:

– Jeg vil at Magnus skal kunne konsentrere seg om VM-matchen nå. Han har tre ekstremt viktige partier foran seg. Derfor ønsker jeg ikke å si noe mer om det nå. Vi har en del å utsette på dette.

– Hvilke argumenter har dere?

– Vi har noen argumenter, men jeg ønsker ikke å komme med dem her og nå. Jeg vil ikke at det skal prege nyhetsbildet, sier Agdestein til VG på VM-arenaen i New York.

Det var altså etter mandagens parti mot Karjakin, som endte med tap, at Magnus Carlsen først kom inn i pressekonferanserommet - men måtte vente på at Karjakin skulle gjøre seg ferdig med TV-intervjuene.

Han ventet i mellom ett og to minutter før han slo ut med hendene og stormet ut av lokalet, med manager Espen Agdestein i hælene.

– Han var frustrert, sa Agdestein senere om det som skjedde.

Ifølge reglementet skal spilleren betale fem prosent av premiesummen til arrangøren og fem prosent til FIDE (det internasjonale sjakkforbundet) hvis han ikke møter til diverse arrangementer, for eksempel de foreskrevne pressekonferansene.

Team Carlsens viktigste argument i anken er trolig at Carlsen møtte, men ble sittende uten at det skjedde noe. Det skyldtes at Carlsen stormet forbi TV-mikrofonene, mens Karjakin gjennomførte tre intervjuer. TV-intervjuene er frivillig for VM-duellantene, ifølge manager Agdestein.

Sergej Karjakin ble spurt om hva han mente om at Carlsen ikke stilte på pressekonferansen mandag:

– Det er opp til ham. Men vi har forpliktet oss til det i kontraktene.