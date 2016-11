Carlsen håver inn millioner – men internasjonal sjakk i krise

NEW YORK (VG) Mens Magnus Carlsen (26) og mange andre toppspillere tjener millioner, er det internasjonale sjakkforbundet FIDE i krise.

Etter at langsjakk-partiene mellom Carlsen og Sergej Karjakin endte 6-6 skal VM-matchen nå avgjøres med hurtigsjakk. Dramaet følger du på VG og VGTV i kveld fra klokken 19.15.

Konkurs?



Men mens de to gjør opp om VM-tittelen ved brettet er ikke alt som det skal være i toppen av det internasjonale sjakkhierarkiet. Den kjente sjakkjournalisten Peter Doggers i chess.com her nemlig nylig gransket økonomien i FIDE nøye og spurte i overskriften på sin artikkel «Går FIDE konkurs?».

Han har fått fram regnskapet, som viser at FIDE brukte 8,8 mill. kroner mer enn de tjente i 2015, og at store deler av reservefondet er tømt.

Samtidig kan de som kommer til sjakk-VM i Seaport-området – med vakker utsikt til Brooklyn Bridge – registrere at et russisk kunstgjødselfirma og et investeringsselskap med hovedsete i Moskva, er de to største sponsorene til mesterskapet.

Mindre premiepenger



Ingen store amerikanske eller internasjonale selskaper har lagt penger i VM-potten.

– Slik vil det fortsette, så lenge Kirsan Iljumzjinov fortsetter som president i FIDE, sier en kilde til VG.

De som trodde at internasjonal sjakksport skulle få en ny vår ved å arrangere VM i New York, er nok skuffet.

Premiepengene til verdensmesteren og taperen er bare minimumsbeløpet – til sammen én million euro – og USAs største by har ikke akkurat stått på hodet for VM i sjakk. Da Carlsen spilte sin første VM-kamp for tre år siden, i fattige India, var premiesummen til spillerne 50 prosent høyere enn den er i New York. Den gang tjente Carlsen ni mill. kroner - det er like mye som det samlede premiebeløpet for begge spillerne i år.

Historie om romvesener



De to siste VM har blitt arrangert av selskapet Agon, som eies av Ilya Merenzon. Han har kjøpt rettighetene til VM, noe som skulle bety at FIDE uansett får pengene sine.

Iljumzjinov har sittet som president i FIDE (det internasjonale sjakkforbundet) siden november 1995 og er kanskje aller best kjent for sin historie om da han ble hentet av romvesener fra balkongen på leiligheten sin i Moskva.

Peter Doggers skriver at FIDEs reservefond var på mer enn 18 mill. kroner før 2014 og at det to år senere var igjen bare drøyt tre mill. kroner.

Anklager om Assad-hjelp



Som VG har fortalt tidligere, får ikke Kirsan Iljumzjinov innreisetillatelse til USA og dermed være til stede på VM. For ett år siden ble han satt på en amerikansk sanksjonsliste. Han anklages for å hjulpet Assad-regimet i Syria. Iljumzjinov benekter beskyldningene.

Da Garry Kasparov stilte som motkandidat til Iljumzjinov ved det skitne presidentvalget i Tromsø i 2014, sa Kasparov blant annet til VG at han kunne hente inn langt større inntekter enn det Iljumzjinov klarer. FIDEs inntekter var i 2015 bare på 19 mill. kroner, til tross for at det skal være 600 mill. sjakkspillere i verden.

Magnus Carlsen tjener alene minst 15 millioner kroner i løpet av 2015.

NRK fikk pris



Blant de mange uforutsette utgiftene som Doggers avslørte i FIDE-regnskapet var også en pris til NRK for sin dekning av sjakk. Både NRK og en russisk journalist ved navn Sergey Makarychev skal ha fått rundt 200 000 kroner, til sammen handler det om drøyt 400 000 kroner i priser som overhodet ikke var budsjettert.

Av de mer spesielle utgiftene er også drøyt 200 000 kroner til en sørkoreansk delegasjon. Argumentet fra Kirsan Iljumzjinov skal være at han håper at de vil ta opp sjakk som prøvegren til vinter-OL i Pyeongchang 2018. Iljumzjinov er svært opptatt av at sjakk skal bli en del av IOCs OL, ikke bare ha sitt eget sjakk-OL, som ikke har noe med IOC å gjøre.

Magnus Carlsen har alltid uttrykt seg skeptisk til Iljumzjinov, og støttet klart motkandidaten Garry Kasparov under valget i 2014.

Doggers avslørte i sin artikkel på chess. com blant annet at Iljumzjinov reiste for 1,7 mill. kroner i 2015.