Carlsen frustrert over megabrøler

Det skal ikke være mulig, men så skjedde det likevel: Magnus Carlsen (25) glemte å notere sitt eget trekk ved sjakkbrettet. Det kunne endt med tap.

Dramaet oppsto etter 40 trekk av den pågående VM-kampen mot russiske Sergej Karjakin:

På det tidspunktet i partiet får spillerne automatisk påfyll av mer tid på klokken. Carlsen kunne ikke begripe hvorfor han plutselig hadde så god tid. På sitt eget ark hadde han nemlig bare notert 39 trekk.

TV-bildene viser hvordan Carlsen brått blir overrasket og undrende. Han titter bort på klokken, deretter på skjemaet sitt - som han ifølge reglene er pliktig til å bruke til å notere alle trekkene sine.

Kroppsspråket var ikke til å misforså: Nordmannen kunne ikke begripe noe som helst.

VGTV: Sjakkmorgen: Det kunne gått galt for Carlsen

Først etter flere minutters grubling fant han feilen, og fikk rettet opp den oppsiktsvekkende tabben. Dermed brøt han heller ikke reglene.

Den spesielle episoden fikk likevel konsekvenser: En stresset Carlsen gjorde et svært dårlig trekk mens det stille kaoset pågikk.

– Jeg tenkte jeg bare skulle gjøre et trekk for sikkerhets skyld og gå på do. Og så var det trekket en kjempefeil, sa en frustrert Carlsen til NRK etter partiet.

Sergej Karjakin spilte med sorte brikker, men lå brått an til å vinne nattens femte parti i New York. Carlsen berget likevel inn en ny remis idet klokken viste rundt 01.30 norsk tid.

Han fremsto fryktelig mutt og sliten på den påfølgende pressekonferansen.

– Jeg skjønner ikke hvor i alle dager jeg har gått glipp av et trekk, og så tenker jeg på det i over fem minutter, forklarte Carlsen til NRK.

Overfor VG innrømmet 25-åringen at han var på tynn is. Et tap ville vært for krise å regne, idet Karjakin nå skal spille to partier på rad med hvite brikker.

– Det var et veldig svakt øyeblikk som tillot han at han får alt av motspill i verden. Det er flaks at jeg ikke taper, sa Carlsen til VGTV.

PS! Det sjette partiet spilles fredag kveld, norsk tid. VGTV starter sendingen kl. 19.15. Partiet starter kl. 20.00. Karjakin spiller med hvite brikker.