Carlsen forsvant fra lokalet etter kjempebrøler mot Karjakin

NEW YORK/OSLO (VG) (Magnus Carlsen–Sergej Karjakin 0-1) Magnus Carlsen (25) tapte et voldsomt drama mot Sergej Karjakin (26), og forsvant umiddelbart ut av lokalet.

Da partiet var over gikk en tydelig irritert Carlsen forbi pressesonen uten å si et ord. Han gikk rett til pressekonferansen, satt der i et par minutter før han forsvant ut av lokalet.

Les også: Carlsen kan få en halv million i straff

Grunnen var en megabrøler i trekk nummer 51 med dronning e6 skulle bli skjebnesvangert for verdensmesteren.

Dermed har Magnus Carlsen kommet under 3,5-4,5 når det gjenstår fire partier av VM-matchen.

Karjakins manager Kyrillos Zangalis hadde forståelse for oppførselen etter partiet.

– Jeg forstår Carlsen godt. Han var veldig skuffet, og da går det an å reagere slik, sa han til VG.

Oppførselen til nordmannen vakte også reaksjoner i sosiale media.

Kan miste premiepenger

Ifølge sjakkekspert Tarjei J. Svendsen kan Carlsen ryke på en solid pengesmell etter at han droppet å snakke med pressen etter partiet.

I reglementet står det at:

«Hvis en spiller ikke møter opp på pressekonferanse [...] vil han motta følgende straff: fem prosent av premiepengene bortfaller til arrangøren og ytterligere fem prosent til FIDE (det internasjonale sjakkforbundet.»

Han skriver også at Hikaru Nakamura fikk en lignende straff etter å ha droppet en pressekonferanse under årets kandidatturnering - samme turnering som Karjakin vant for å få lov til å møte Carlsen i VM-finalen.

– Det er ikke all verdens krutt i det Magnus gjør

Naturlig nok var Karjakin mer snakkesalig etter sin første seier i en VM-kamp.

Analyse av partiet Lite av det Magnus Carlsen foretok seg med hvite brikker i det åttende partiet av VM-matchen endte godt. Fra det svært forsiktige åpningsvalget — Colle-systemet, til manøvreringsspillet i midtspillet — til de siste kritiske avgjørelsene i spillets sluttfase; Unøyaktigheten hos verdensmesteren ble til slutt større enn han kunne tillate seg. I en stilling som rundt trekk 30 var relativt lik, forsøkte Carlsen et spennende bondeoffer. Det gjorde stillingen ekstremt kompleks og spennende, men med lite tid på klokken klarte ingen av spillerne å holde oversikten. I kaoset og berg-og-dalbanen rundt tidskontrollen svingte partiet i alle retninger. Da støvet la seg og spillerne fikk ekstra tid på klokken, var imidlertid stillingen som hadde oppstått ved riktig spill remis. Høy presisjon var likevel ennå nødvendig fra verdensmesteren — med en sort a-bonde faretruende nærme andre siden av brettet var ikke feilmarginen stor. Carlsens forsvar var i over ti trekk relativt vellykket, og partiet virket å gå mot nok en poengdeling. I trekk 51 kom imidlertid verdensmesterens skjebnesvangre feil. 51.De6?? taper etter Karjakins 51..h5! etterfulgt av 52..a2!. Poenget er at sort etter 53. Dxa2 kan spille 53..Sg4+! etterfulgt av 54..Dg1, hvor hvits konge vil bli fanget i et mattnett. Trusselen er Dh2. Magnus Carlsen ga derfor opp partiet, og utfordreren tok første stikk etter fem timer med stadige høydramatiske øyeblikk. Av Erle Marki Hansen

– Som jeg sa i går, alle partiene her kan bli avgjørende. Noen av oss måtte vinne før eller siden og det føles bra å være den som gjorde det, sa Karjakin til VGTV.

– Jeg vil ikke si at Magnus spilte dårlig. Han ofret en bonde for å angripe, men han klarte ikke redde remis, fortalte Karjakin på pressekonferansen etter partiet.

Planen var at verdensmesteren skulle vinne med hvite brikker, men kom i alvorlig trøbbel da begge spillerne hadde tidsnød mot trekk 40 og deretter med dronning-tabben,

Etter å ha hatt svarte brikker i to partier på rad, hadde Magnus Carlsen mandag fordelen av å ha hvitt. Det skulle normalt sett bety at han skulle angripe fra start.

VG direkte: Vi fulgte parti nummer åtte trekk for trekk.

– Dette er ekstremt forsiktig spill av Magnus. Når han spiller e3, så vil han ikke ha noen fordel, han vil bare tvinge Karjakin ut av forberedelsene, sa Simen Agdestein.

– Det er ikke all verdens krutt i det Magnus gjør, fortsatte Agdestein etter hvert i VGTV-studio.

Jon Ludvig Hammer fastslo at Karjakin skal ha ros for at han beholder roen om det kommer overraskelser fra Carlsen.

Les også: Carlsen kan beholde VM-tittelen uten å vinne et eneste parti

– Han fortsetter å spille som om ingenting har skjedd. Det skal han i hvert fall ha...

Omtrent samtidig traff VG Carlsen-trener Peter Heine Nielsen på vei ut av spillelokalet i New York:

– Jeg synes Magnus har hatt noen bra partier, men han har ikke klart å eksekvere det i seier, fastslo dansken.

Lenger inn i lokalet fulgte den kjente russiske sjakkspilleren Jan Nepomnjasjtsji spent partiet:

– Det er fortsatt mange brikker på brettet. Vi har ventet lenge på å få et parti med en avgjørelse, men det er vanskelig å si om det kan komme i dag heller. Det er ganske likt nå, men jeg regner med at Magnus kommer til å bruke mye krefter på å vinne med hvitt.

Se hele kinodokumentaren om Magnus Carlsen på VG+

Trakk ikke i nødbremsen



Simen Agdestein i VGTV-studio sa det slik:

– Jeg kan ikke se at Magnus har noen fordel her. Det så lenge ut som om han hadde en fiks idé, men så viser det seg at det ikke var så fikst likevel.

Like etter anbefalte Agdestein at Carlsen skulle «trekke i nødbremsen» og velge remis.

– Magnus er en prinsipiell type som ikke ønsker å kaste bort sine partier med hvit. Han ønsker å prøve å tyne ut en fordel, men det tror jeg er på grensen nå, sa Jon Ludvig Hammer.

VGs sjakkskole del 2: De beste åpningstrekkene

Storesøster Ellen er på plass i New York og fastslo at det gikk mot et langt parti. Hun skulle få helt rett.

Da verdenstoer Fabiano Caruana gikk forbi VG på VM-arenaen, kommenterte han tørt: – Dette går mot remis.

– Her kan VM-matchen avgjøres

Etter hvert kom begge spillerne i voldsom tidsnød fram mot trekk 40, der de fikk mer tid.

– Her kan alt skje. Her kan VM-matchen avgjøres, fastslo Jon Ludvig Hammer på VGTV.

Les også: Carlsen frustrert over mega-brøler

I New York gikk manager Espen Agdestein rundt seg selv i spenning, mens pappa Henrik Carlsen sa konsekvent nei til å gi kommentarer.

– Jeg liker ikke når Magnus får så dårlig tid, sa Agdestein og tittet ned på telefonen sin.

Det er sjelden et godt tegn når Magnus Carlsen har dårlig tid. Plutselig sa sjakk-computerne at det gikk mot Karjakin-seier.

Les også: Direktør: Carlsens app-selskap er verdt 145 mill. kroner.

– Et møkka-trekk av Magnus, fastslo Simen Agdestein etter Carlsens bonde til c5.

– Nå er det slutt...

Men Karjakin klarte ikke å finne de riktige trekkene for å vinne, og dermed kom spillerne forbi 40 trekk uten noen avgjørelse.

– Magnus er veldig god i hurtigsjakk, men det er verre å ha dårlig tid i langsjakk, fastslo manager Espen Agdestein.

Det var før Carlsen dummet seg ut med dronningen til e6.

|