NEW YORK (VG) Mens Magnus Carlsen (25) struttet av selvtillit og beskrev seg som avslappet, mente Karjakin at kampen nå var et psykologisk spill mer enn noe annet.

Dermed står det 5,5-5,5 foran mandagens siste parti, da har Carlsen fordelen av hvite brikker og sånn sett et lite overtak.

Etter å ha sikret remis med svarte brikker virket Carlsen tilfreds med partiet.

– Jeg følte meg bedre i dag, jeg var mye mer avslappet enn jeg har vært de siste rundene. Jeg skulle gjerne klart å få mer ut av det, for jeg følte jeg stod bedre, sa Magnus Carlsen til VGTV like etter at partiet var ferdig.

Deretter ble han spurt om mulighetene for å avgjøre hele VM i tolvte parti.

- Det er bare ett parti, så det er ikke veldig sannsynlig, men jeg har hvertfall hvit og trenden peker min vei. Utvilsomt.

Carlsen: – Føler meg avslappet

Utligningen i det åttende partiet har ført til at Carlsen føler seg mer selvsikker og rolig i de avsluttende rundene.

– Det er selvfølgelig mye enklere å være likt enn å ligge under, sa en smilende Magnus Carlsen til VGTV like etter å ha tatt Karjakin i hånden og forseglet remis.

Både Carlsen og Karjakin ble spurt på den internasjonale sendingen om det psykologiske spillet som utspiller seg i sjakk-thrilleren.

– I starten av kampen var det kanskje 80 % sjakk. Nå er det kanskje 80 % psykologisk, sa Karjakin.

Carlsen ville ikke snakke om slike tall:

– I dag var det en normalt kamp, og jeg følte meg bra. Jeg følte meg rolig. Så det handler fortsatt mye om sjakken, sa Carlsen, før han oppsummerte:

Analyse av partiet: Det ble en enkel dag på jobben for Magnus Carlsen. Til tross for at han spilte med sorte brikker var han aldri i trøbbel, og etter bare 34 trekk var det nest siste partiet i sjakk-VM endt i remis. Karjakin viste han var ute etter blod da han fjorten trekk ut i den sedvanlige spanske åpningen satte i gang et kongesideangrep. Han pekte både bønder og dronninger ned mot sorts konge. Da Carlsen imidlertid kontret på dronningfløyen, oppstod der et kappløp på brettet: Hvem ville få et gjennombrudd først? Utfordreren måtte se sitt angrep sinket av detaljer i stillingen, og da han spilte det trege 18.h3 benyttet verdensmesteren muligheten og overtok initiativet i stillingen. Med trekk som 18. …c3 og 19. …d5 skaffet han seg en tilsynelatende skummel fribonde, og Karjakin måtte trekke i nødbremsen med de hvite brikkene. I sluttspillet som hadde oppstått var han imidlertid ikke avhengig annet enn å finne et par nøyaktige trekk for å holde nullen, og etter bare tre timers spill var partiet over. Av: Erle Marki Hansen

– Jeg er hvertfall ferdig med spill med svart. Det er ingen drømmesituasjon, men det kunne vært mye verre.

Agdestein: – Flink til å glemme konsekvensene

Hvis VM-matchen skulle ende 6-6, blir det omspill onsdag. Der skal de først spille hurtigsjakk. Hvis det ikke blir noen avgjørelse der, blir det lynsjakk - og så eventuelt såkalt armageddon.

Etter tapet i åttende parti mandag, var verdensmesteren forbannet, men klarte likevel å komme seg raskt.

– Magnus har vært veldig flink til å glemme konsekvensene – og bare fortsette å spille sjakk, sier manager Espen Agdestein.

På den internasjonale pressekonferanse ble de to konkurrentene spurt om veien videre mot tie break.

– Jeg har ingenting i mot tie break. Men først er det en kamp igjen, kommenterte Karjakin på pressekonferansen.



– Jeg har selv snakket en del om formatet på VM-kampen, og har vel ønsket endring tidligere. Jeg har ikke endret meg, men det er ikke hovedfokuset, svarte Carlsen.

Carlsen hadde positiv stilling

Med torsdagens seier i parti utlignet Carlsen og plutselig var forutsetningene for resten av matchen endret.

Lørdagens parti var Karjakins siste med hvite brikker. Mange trodde derfor at han ville spille veldig offensivt.

Etter Magnus' 18. trekk, bonde til c3, var imidlertidig stemningen høy i favør nordmannen i VGs sjakkstudio.

– Da er Magnus på offensiven, konstaterte Jon Ludvig Hammer.

– Jeg er veldig positiv til Magnus' stilling, sa Simen Agdestein og skjønte ikke hvorfor ikke computerne mente det samme.

Carlsens neste trekk, bonde til d5, ga ytterligere kamp om sentrum.

– Magnus' mest imponerende trekk i hele VM, mente Judit Polgar på den offisielle sendingen.

I gangene i VM-arenaen i New York studerte manager Espen Agdestein analysen til Sesse i Trondheim og insisterte på at remis var veldig bra i dette svart-partiet for Carlsen.

Etter Karjakins løper til g5 spurte Agdestein om russeren satset på remis.

– Er det en god strategi å satse på remis med hvit, når Magnus har hvit i siste, undret lillesøster Ingrid Carlsen i VGTV-studio.

Etter trekk 25 fastslo Hammer at det så ut til å være en låst stilling. Etter snaut tre og en halv times spill tok spillerne hverandre så i hendene.

