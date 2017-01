(Magnus Carlsen-Radosław Wojtaszek 1-0) Radosław Wojtaszek (29) var mannen som gjorde Magnus Carlsen (26) så eitrende sint i lynsjakk-VM. Søndag fikk nordmannen sin revansj i Wijk aan Zee-turneringen.

Med hvite brikker tok nordmannen sin første seier i den tradisjonsrike turneringen. Partiet varte i 44 trekk.

– Det var en veldig spennende åpning. Det er bra at Magnus viser sånn sting i åpningen mot en åpningsekspert som Radosław Wojtaszek, sier Jon Ludvig Hammer, som du hver dag under Wijk aan Zee-turneringen kan følge som ekspert på VG Live.

Magnus Carlsen tapte VM-gullet i lynsjakk i romjulen, blant annet fordi Wojtaszek rotet seg bort i en stilling der han lå an til seier mot Sergej Karjakin. Det endte med at russeren knep gullet, hårfint foran Carlsen.

– Jeg er forbannet, sa nordmannen etterpå.

Søndag var det altså klart for duell ved samme sjakkbrett. VG-ekspert Jon Ludvig Hammer fastslo mot trekk 40 at det lå an til Carlsen-seier:

– Magnus har beholdt alle fordelene han har hatt siden åpningen: God løper, fine bønder og angrepssjanser. Men i løpet av de siste trekkene har han også knabbet til seg en bonde! Sånt blir det gode vinstsjanser av, skrev Hammer på VGs live-dekning.

På chess24.com sa russeren Peter Svidler som kommentator:

– Radoslaw trenger hjelp. Han trenger at Magnus slutter å spille gode trekk ei stund...

Jon Ludvig Hammer var overrasket da Magnus Carlsen spilte 6.a3.

– Et vanvittig uvanlig trekk! Men det er en forhistorie: Sergey Karjakin brukte nettopp dette trekket mot Anish Giri - i går! Her er det noen som har studert konkurrentene nøye, fastslo Hammer på VG Live.

På twitter skrev Karjakin følgende:

– Den eneste grunnen til at jeg spilte 6. a3 mot Giri var at jeg glemte laderen til datamaskinen, og jeg var nødt til å skape nye ideer.

Magnus Carlsen åpnet Wijk aan Zee-turneringen lørdag med remis mot Wesley So. So er den nest best rangerte blant deltagerne i den forblåste nederlandske kystbyen. Han er fjerde best på verdensrankingen. Hverken toeren Fabiano Caruana eller treeren Vladimir Kramnik er med.

Det er hele 14 deltagere i toppklassen i denne turneringen, og det betyr altså at Carlsen skal opp mot 13 ulike spillere de neste ukene. I sitt siste parti blir det nytt møte med VM-utfordreren Sergej Karjakin.

Nordmannen elsker å spille i Wijk aan Zee, og er nå med for 12. gang i løpet av de siste 13 årene. Turneringen avsluttes den 29. januar.