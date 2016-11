Analyse av partiet

Sergej Karjakin så seg nødt til å endre strategi i sitt fjerde forsøk med de hvite brikkene: Hans hovedvåpen 1.e4 har ikke gitt ham en eneste sjanse i denne VM-matchen. Det var derfor ingen overraskelse da han spilte 1.d4 i sitt førstetrekk. Da stillingen etterhvert transporterte fra slavisk forsvar og inn i avslått dronninggambit, ble det imidlertid klart at heller ikke dette ga russeren noen fordel med hvite brikker. Faktisk var det Carlsen som kunne presse — for andre gang med sorte brikker. I en spennende stilling gjorde imidlertid verdensmesteren en totalt unødvendig og lett uungåelig overseelse. Da snudde situasjonen: Sorts 16..Tc8 tillot 17.Sf6! og plutselig stod Karjakin en bonde over. For å få denne fordelen, måtte imidlertid russeren gå med på en rekke avbytter og tillate at et ulikefarget løpersluttspill oppstod. Slike typer sluttspill er som kjent svært vanskelige å vinne og samtidig relativt enkle og forsvare, og etter bare 33 trekk ga utfordreren opp vinstforsøkene sine og spillerne ble enige om remis.

Av Erle Marki Hansen