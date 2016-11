Carlsen etter seieren i natt: – Ekstremt lettet

NEW YORK (VG) Magnus Carlsen (25) har vært langt nede de siste par dagene, men var smørblid etter å ha slått tilbake mot Sergej Karjakin (26) natt til fredag.

– Det er helt enormt. Jeg har vært langt nede de siste dagene. Det tar på å sitte der og prøve hver eneste dag. Det gikk til slutt og jeg er ekstremt lettet, sa Carlsen til VGTV minutter etter partiet mens han smilte fra øre til øre.

Han har nå utlignet VM-matchen til 5-5 og dermed er alt åpent før de to siste partiene. I det 12. og siste partiet har også Carlsen hvite brikker.

– Dette endrer selvfølgelig alt. Nå slipper jeg å planlegge hva jeg skal gjøre hvis jeg taper. Det er fortsatt håp, fortsatte nordmannen.

Maktdemonstrasjonen: Slik forløp partiet

Magnus Carlsen smilte faktisk bredere i natt enn han gjorde både etter å ha tatt VM-tittelen første gang i Chennai og forsvart den i Sotsji. Nordmannen klarte ikke å skjule hvor glad han var.

– Andre halvdel av matchen har vært et slit og det kommer den til å være. Men jeg er ekstremt lettet og glad, avsluttet 25-åringen i VGTV-intervjuet.

Han mottok applaus i det han kom inn til pressekonferanserommet – der også publikum har adgang.

Også på Twitter kokte det etter at Carlsen utlinget VM-kampen, litt før klokken 03 norsk tid. At folk flest skulle opp på jobb dagen etter la ingen demper på interessen.

– La oss spille 12 partiet først

På pressekonferansen var var følelsene lagt til side da de to kamphanene satte seg ned for å diskutere partiet.

– Det har vært hardt, og det kommer til å bli hardt. Det er ikke lett. Men nå er vi i hvert fall på likt nivå igjen, sa Carlsen på pressekonferansen.

– Hva er din strategi for de neste to partiene?

– Jeg er glad for at det blir to partier til. Det er det eneste jeg kan si, smilte Carlsen.

– Jeg vil unngå tabber, sa Karjakin ved hans side på sin egen avbalanserte væremåte.

De to VM-finalistene ble også spurt om hvor sannsynligheten er for at det skal bli omspill.

– Det er i hvert fall mer sannsynlig enn det var før i dag, svarte Carlsen.

– La oss spille 12 partier først, var Karjakins svar.

Ordknapp Karjakin



Karjakin var lite snakkesalig da han ble intervjuet av VGTV rett etter tapet.

– Jeg vil forsøke mitt beste, sa russeren om de to gjenværende partiene.

– Er du skuffet nå?



– Nei.

– Hvorfor ikke?

– Fordi...

– Jeg tenker bare på sjakk og ikke dumme spørsmål, sa Karjakin før han gikk til pressekonferansen.

Thanksgiving-fest for Carlsen



Magnus Carlsen dukket ikke opp på pressekonferansen etter tapet mandag. Etter seieren natt til fredag – på den amerikanske Thanksgiving – var han selvfølgelig på plass og hadde trøbbel med å skjule hvor fornøyd han var.

Etter Carlsens seier natt til fredag er stillingen nå 5-5 og to partier gjenstår. I det første skal Karjakin ha fordelen av hvite brikker, så er det Carlsen som avslutter med hvitt i 12. parti mandag.

Det er tydelig at begge spillerne er slitne etter å ha spilt i to uker i New York.

Psssst! Team Carlsen har anket straffen etter at han ikke deltok på den obligatoriske pressekonferansen mandag.

