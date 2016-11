Analyse av partiet

32 trekk var alt Magnus Carlsen trengte for å avverge Sergej Karjakins tredje forsøk med hvite brikker. Partiet fulgte parti tre frem til trekk ni, men der kom verdensmesteren i dag opp med et nytt trekk og en svært spennende åpningsforberedelse. 9..d5 ofrer en bonde, men gir til gjengjeld sort løperparet og farlige angrepsmuligheter. Russeren kalte i etterkant motstanderens idé genial, og med god grunn: Med hvite brikker måtte han være svært nøyaktig for å overleve. Da han imidlertid lyktes i å finne 21.Te5, innledet han en rekke avbytter og gjorde at poengdelingen var nærtstående.

Av Erle Marki Hansen