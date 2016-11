Carlsen etter remis mot Karjakin: – Jeg var ikke i nærheten

NEW YORK/OSLO (VG) (Magnus Carlsen - Sergej Karjakin 1/2-1/2) Magnus Carlsen (25) prøvde å presse, men måtte nøye seg med remis i VM-starten mot Sergej Karjakin (26).

Carlsen hadde hvitt i første parti – av i alt 12 i VM-matchen. Hovedpersonen var selv helt greit fornøyd med poengdeling.

– Helt passe. Jeg var ganske fornøyd med åpningen og fikk en komfortabel fordel. Men det hakket litt og han forsvarte seg bra. Jeg var egentlig ikke i nærheten, sa Carlsen til VGTV umiddelbart etter at partiet var over.

Snakkisen underveis i partiet var nordmannens åpningsstrategi. Carlsen spilte en såkalt Trompowsky i første parti mot Sergej Karjakin og mange lurte lenge på om dette var en humoristisk måte å «hylle» USAs nyvalgte president Donald Trump.



Slik forløp partiet: Magnus Carlsen spilte Trompowsky-angrepet med hvite brikker, og lyktes i å overraske russeren med en nyhet allerede i trekk seks. Det krevde derimot ikke mer enn et par nøyaktige trekk fra utfordreren for å ri av den verste stormen, og da han fant disse, fikk ikke Carlsen mer enn en liten fordel å spille videre på. Selv om dette mange ganger har vist seg å være nok for verdensmesteren, som er kjent for å kunne presse vann ut av stein, hadde ikke Karjakin videre problemer med å forsvare stillingen. Sorts sluttspill var behagelig nok, og da Carlsen dessuten ikke fant riktig fortsettelse (27.f4 var unøyaktig), døde hvits sjanser ut. Etter 42 trekk endte partiet i remis. Av Erle Marki Hansen

Carlsen bekreftet til VGTV at åpningen var inspirert av valget.



– Ja, littegrann, men jeg hadde ikke spilt det om jeg ikke hadde hatt troen på det.

VGs sjakkstudio var begeistret over Carlsens finurlige humoråpning.

– Terningskast seks-humor fra Magnus Carlsen, mente programleder Mads Andersen.

VGs sjakkekspert Jon Ludvig Hammer mente at åpningen var solid.

– Han ville ikke gjort det om han ikke hadde troen.

– Remis er greit



– Det er viktig for Magnus å markere seg og legge press på Karjakin i første parti. Han er VM-debutant og antageligvis mer nervøs enn Magnus, sa pappa Henrik Carlsen underveis.

– Remis er helt greit. Et tap ville ha vært smertelig, sa Carlsen.

Carlsen er favoritt hos nærmest alle eksperter til å forsvare VM-tittelen.

– Dette er ikke gøy for Karjakin. Han har null vinstsjanser, fastslo Simen Agdestein etter 25 trekk.

– Han vet at han må konsentrere seg i timevis for å klare remis. Og han vet at han i verste fall kan tape. Det er en dårlig følelse, sa søster Ellen Carlsen på VGTV-sendingen.

Filmstjerne åpnet sjakk-VM

Det var skuespilleren Woody Harrelson som tok det første trekket for Carlsen i fredagens første parti. Harrelson var tydelig stolt over å få lov til å sette bonden på D4.

Begge spillerne ble etter hvert stående igjen med seks bønder og ett tårn. Carlsen hadde i tillegg springer, mens Karjakin hadde løper.

Det var veldig remis-aktig, men samtidig måtte Karjakin med svart forsvare seg godt for å unngå tap.

– Jeg begynner å like Magnus' stilling bedre og bedre, sa Simen Agdestein på VGTV.

Sergej Karjakin har vunnet bare én gang over Magnus Carlsen i klassisk sjakk. Det skjedde i januar 2012 i nederlandske Wijk aan Zee.

Deres siste møter før New York var to partier i Bilbao i sommer. Da vant Carlsen med hvitt og spilte remis med svart – slik at han fikk seg et psykisk overtak før VM-matchen.

Dette er Magnus Carlsens tredje VM-kamp i løpet av fire år.

I 2013 ble han verdensmester ved å slå Viswanathan Anand i Chennai, og året etter forsvarte han tittelen ved å vinne over samme Anand i Sotsji.

– Karjakin fortjener VM-kampen



Det internasjonale sjakkforbundet FIDE har nå kommet inn i en syklus med VM-matcher med toårs mellomrom. Sergej Karjakin er Carlsens utfordrer takket være seieren i den såkalte kandidatturneringen i vår.

Siden har russeren forberedt seg godt, med støtte fra det russiske sportsministeriet og det russiske sjakkforbundet.

De to har vært konkurrenter helt siden de var guttunger. I starten var Karjakin den beste, men de siste fem-seks årene har Carlsen vært den klare eneren.

– Selv om Karjakin er så høyt oppe på rankinglisten, fortjener han denne VM-matchen, sier Carlsen-trener Peter Heine Nielsen.

Mens nordmannen er desidert ener i verden, er Karjakin bare på 9. plass.

– Men Karjakin har ingen spesielle svakheter.

Det er nye tidsregler til denne VM-duellen. Spillerne har nå én time og 40 minutter på de første 40 trekkene - med 30 sekunders tillegg fra første trekk.

– Det at Magnus har hvitt i første parti, betyr at han må gå hardere ut. Med hvitt må han prøve å vinne første parti, sa manager Espen Agdestein til VG før det startet.