NEW YORK (VG) Magnus Carlsen (25) smiler fortsatt – tross fire uavgjorte partier til nå i sjakk-VM.

– Jeg må bare prøve igjen, sier han når VG spør om hva Carlsen føler nå etter at to mulige seirer har glidd ut av hendene hans.

– Jeg må bare gjøre det bedre, sier han når åtte partier gjenstår i VM i New York.

Til tross for at han og utfordrer Sergej Karjakin er like langt etter fire runder, er Carlsen optimistisk:

– Dette er ingen katastrofe. Jeg må bare gjøre det bedre neste gang. Det er alt jeg kan si.

Carlsen ser ikke så mørkt på det:

– Det er alltid bedre å være den angripende. Jeg må bare omsette det i seier i neste parti, sier verdensmesteren.

– Han henger seg på. Jeg må bare spille bedre. Dette er ikke den standarden jeg gjerne vil være på. Men det er bare å fortsette.

Både med hvite brikker mandag og med svarte brikker tirsdag hadde Carlsen et klart overtak, men klarte ikke å finne trekkene som kunne ha gitt seier.

Også i tittelkampen i Chennai i 2013 endte de fire første partiene med remis. På spørsmål fra chess.com om dette er hans mest frustrerende VM-øyeblikk til nå i karrieren, svarer Carlsen:

– Også i Chennai var jeg nær ved å vinne det fjerde partiet, som kanskje var det mest interessante i hele VM-matchen der. Så det er ikke bare negativt.

Sergej Karjakins manager Kyrillos Zangalis er ikke enig med dem som mener at det psykologiske presset nå har økt på Magnus Carlsen:

– Jeg synes ikke det. Magnus har klart å legge sjakklig press på Sergej, så det er ingen grunn til at han skal føle det slik.

– Det er verre for Sergej, som har blitt presset på defensiven i tre av fire partier. Det er greit å komme under i svarte partier, men tirsdag klarte Carlsen å skaffe seg overtaket også med svarte brikker.

Torsdag er neste parti. Da har Carlsen hvite brikker - før Karjakin skal ha hvitt i to partier på rad, både det sjette og sjuende. Det skyldes trekningen som gjorde at Carlsen hadde hvitt i parti nummer én.

Nordmannen startet med hvitt også i Chennai-VM i 2013, mens han startet med svarte brikker i Sotsji året etter.

PS: Magnus Carlsen har aldri tapt med svarte brikker mot Sergej Karjakin. Den ene gangen russeren slo nordmannen, i januar 2012, hadde Karjakin svarte brikker.